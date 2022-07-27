El dolor en la espinilla y la fractura por sobrecarga: las diferencias clave que necesitas saber | Artículo "OGC"

Si llevas años corriendo o acabas de comenzar, probablemente sepas que el dolor muscular y de articulaciones es inevitable. Pero no debes ignorarlo, especialmente en las espinillas.

"El estrés tibial es cuando sientes dolor e incomodidad en las piernas por correr constantemente o hacer actividades que involucran mucho esta actividad", dice Neil Panchal, M.S., A.C.S.M.-C.P.T. y fisiólogo del ejercicio en el University of California San Francisco Human Performance Center. El dolor se da generalmente por el esfuerzo, comenta.

"El estrés tibial se da cuando los músculos que recorren la espinilla empiezan a microdesgarrarse un poco en el hueso", dice Carly Graham Brady, fisioterapeuta certificada, entrenadora de running y dueña de On Track Physical Therapy and Performance en Rochester, N.Y.

El uso excesivo de los músculos que se sujetan al frente de la espinilla, la carga anormal en la parte inferior de la pierna debido a la posición de la cadera y la forma incorrecta de correr pueden causar el microdesgarre del músculo y si este comienza a separarse del hueso, se da el estrés tibial, comenta Graham Brady.

Es muy común que la gente sufra estrés tibial en la zona media de la pierna (la parte de la espinilla que apunta hacia la otra pierna), dice Panchal. También es muy probable sentir una sensación de ardor y sensibilidad en el músculo y la espinilla, menciona Graham Brady.

La causa del estrés tibial no es exacta, según Panchal, pero "muchos médicos afirman que es debido al uso excesivo sin los períodos adecuados de descanso para permitir que se fortalezca el vínculo músculo-hueso".

El estrés tibial también se da al cambiar el programa de entrenamiento, por ejemplo, añadiendo a tu rutina más sprints o actividad intensa en las colinas. El calzado desgastado (normalmente al alcanzar los 500 u 800 km) que no ofrece más soporte y el incremento de la carga de entrenamiento en poco tiempo también pueden causar estrés tibial, dice Graham Brady, debido a la falta de fuerza y soporte que puede terminar desgastando ciertos músculos. (No te pierdas Cómo aumentar los kilómetros que corres sin lesionarte, según los expertos).

Otra causa menos común (y normalmente ignorada) detrás del estrés tibial son las caderas estrechas, comenta Graham Brady.

"Cuando las caderas dejan de funcionar tan bien como deberían, otros músculos las sustituyen", comenta; además, si los músculos no trabajan correctamente y la cadera no se extiende por completo, los músculos en la parte inferior de la pierna harán el trabajo y "cualquier cosa que toque el piso trabajará más, pues en la parte superior no se está haciendo esto como se debería".

Tensar los huesos y músculos es necesario para fortalecerse y mejorar el rendimiento general, pero hay un punto muy importante.

"Si el hueso y músculo no se adaptan satisfactoriamente al ser sometidos a tensiones mayores continuas, pueden comenzar a inflamarse y causar el estrés tibial o un daño más severo, y terminar en una fractura por sobrecarga", dice Panchal.