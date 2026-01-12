Yoga para atletas: cómo puede mejorar el rendimiento deportivo

A veces, el yoga se considera simplemente una rutina de calentamiento que incorpora estiramientos y activación muscular. Sin embargo, aunque las posturas y los flujos pueden formar parte de un calentamiento, eso no es todo lo que ofrece el yoga. Los elementos clave del yoga que se aplican al rendimiento atlético incluyen:

Trabajo de movilidad dirigido

Entrenamiento de respiración

Fuerza controlada bajo carga

Práctica de coordinación neuromuscular

Recuperación del estrés y resiliencia mental

"Estos resultados de la práctica regular de yoga pueden generar un efecto dominó en tu salud como atleta", explica Jessica Schatz, profesora de yoga licenciada, instructora de yoga y entrenadora de biomecánica en Los Ángeles, California. "Por ejemplo, la disminución del estrés y el aumento del bienestar emocional pueden conducir a un sueño más profundo, lo que a su vez se traduce en una recuperación más rápida del ejercicio, un mejor estado de ánimo y un sistema inmunitario más fuerte. Todas estas ventajas se van acumulando para mejorar tu funcionamiento diario en general".

Para profundizar en la manera de lograr estos resultados a través del yoga, a continuación analizamos los principales beneficios y destacamos la investigación que respalda por qué el yoga es una buena opción para mejorar el rendimiento deportivo, sin importar el deporte que practiques.