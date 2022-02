La termogénesis por actividad sin ejercicio, o NEAT por sus siglas en inglés, es todo el movimiento que haces durante el día que no sea ejercicio. Si comenzaste un nuevo programa de entrenamiento que es demasiado intenso para tu comodidad, es posible que, debido a la fatiga, hayas reducido la actividad que no forme parte del programa.



Según un estudio de 2012 de Obesity Reviews, esa reducción puede ser uno de los motivos por los que no pierdes peso, incluso aunque te ejercites de manera regular. Y en los hallazgos de un estudio de 2015 de Advances in Nutrition se sugiere que la reducción de la NEAT es más probable que se produzca luego del ejercicio aeróbico que con el entrenamiento de peso.



Solución: primero, intenta usar un monitor de condición física o un reloj inteligente para realizar el seguimiento de todos tus movimientos del día, no solo cuando te ejercitas. Algunos monitores incluso pueden indicarte que necesitas moverte si detectan que has estado en inactividad por mucho tiempo.



Sin embargo, para ser más consciente de tu movimiento diario, no es imprescindible que uses un monitor. Puede ser tan fácil como usar las escaleras en lugar del ascensor o proponerte pararte del escritorio y caminar regularmente. También puedes tomar descansos que impliquen caminar, especialmente si pasas más de una hora en una silla.



Otra opción es modificar tu programa de entrenamiento para incluir más ejercicios de fuerza. Continuarás quemando calorías y aumentando la masa muscular, pero será menos probable que termines en el sillón el resto del día.



Finalmente, si el cansancio no te permite mantenerte en actividad durante todo el día, es posible que tu programa de entrenamiento sea extenuante. Intercala entrenamientos de recuperación durante la semana para reducir la carga general y verifica si eso te ayuda a mantenerte en actividad diariamente.