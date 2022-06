¿Cuál es el calzado ideal para caminar?

Es recomendable tener por lo menos dos pares de calzado para caminar para poder alternar el uso. Un estudio de febrero de 2015 publicado en Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports confirmó que la rotación del calzado reduce el riesgo de lesiones en el pie en un 39%. Y si compras dos pares ahora, no tendrás que pensar en reemplazarlos tan rápido.