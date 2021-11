¿Funciona de verdad el HIIT? Los beneficios de los entrenamientos de HIIT

Puede sonar raro que un entrenamiento de 15 minutos se asocie con tantos beneficios. Seguramente deberías ejercitarte durante al menos una hora, ¿no? Hay algo de verdad en eso. Si haces un entrenamiento de cardio de baja intensidad en estado estable (LISS, por sus siglas en inglés) durante 15 minutos, no obtendrás ni de lejos los mismos beneficios. Los beneficios del HIIT provienen de la actividad anaeróbica. Esta es la razón.



En el periodo de actividad intensa del HIIT, haces un ejercicio anaeróbico. Según la definición del American College of Sports Medicine, el ejercicio anaeróbico es "una actividad física intensa de muy corta duración, alimentada por las fuentes de energía dentro de los músculos en contracción e independiente del uso del oxígeno inhalado como fuente de energía."



Anaeróbico significa "sin oxígeno". Cuando no hay oxígeno, nuestras células producen adenosín trifosfato (ATP) a través de la glucólisis. La glucólisis es la descomposición de la glucosa, la fuente de energía dentro del músculo de contracción rápida. En el ejercicio anaeróbico se produce menos ATP que en el aeróbico, y la falta de oxígeno hace que sea menos eficiente energéticamente y que la acumulación de ácido láctico sea mayor. Como resultado, no se puede realizar este tipo de ejercicio durante mucho tiempo antes de necesitar un descanso.



Por eso, se alterna actividad intensa con descanso en un entrenamiento en intervalos de alta intensidad. En el período de descanso, cambiarás al metabolismo aeróbico, limpiando el ácido láctico para permitirte producir de nuevo la potencia que necesitas. Se creará el EPOC, elevando tu tasa metabólica después del entrenamiento para ayudarte con la recuperación.