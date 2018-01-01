在多次嘗試和失敗後，

Air Tailwind 在 1978 年採用了Rudy 的概念，推動了跑步產業的進化。

而真正的影響發生在約十年後，現今譽為傳奇的運動鞋設計師 Tinker Hatfield 靈光一閃，

認為 Nike 需要以視覺方式來

呈現 Nike Air 更進一步的衝擊。