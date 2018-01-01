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加壓氣囊提供靈敏的支撐，協助您全天保持舒適。
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原本是機能跑步的解決方案，但現在已轉變為一種生活方式，
一種獨特的運動鞋型態實驗。
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為跑步所設計的 NIKE AIR
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每一步都提供柔韌腳感與
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結合機能舒適與
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什麼是 NIKE AIR？
Nike Air 技術將壓縮空氣裝在堅固又有彈性的氣囊中，不對結構妥協，同時提供更高的彈性與彈力。
Air Sole 氣墊維持既有的高彈性、低衝擊，
並使鞋款保持服貼輕盈。
輕量耐穿
Nike Air 的避震緩衝系統讓鞋子的重量減輕但機能不減。
鞋子越輕，運動員發揮表現時越不費力。
運動員的鞋子需要持久的避震緩衝。
Nike Air 的設計可在鞋子使用年限內提供避震緩衝。
吸收能量
Nike Air 避震緩衝會吸收每個步伐的衝擊，並立即回復至原來的形狀，以保護身體。
這些創新特色讓各種運動員可更加盡力表現，
同時提供完美無瑕的舒適度。
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AIR MAX 緣起
Nike Air 於 1979 年首次推出，在過去四十年間經過無數次演變。
成果就是一系列以 Air 技術為核心，專為增加特定類型活動表現所設計的產品。請在下方查看歷代演變。
1978
NIKE AIR SOLE
Nike Air 的誕生起源於一位航太工程師 Frank Rudy，和一個絕妙的想法。
在造訪 Nike 的世界總部時，Rudy 送了 Phil Knight 一雙搭載原型
Air Sole 氣墊的跑鞋，而這就是 Nike Air 輝煌歷史的開端。
選購 NIKE AIR
在多次嘗試和失敗後，
Air Tailwind 在 1978 年採用了Rudy 的概念，推動了跑步產業的進化。
而真正的影響發生在約十年後，現今譽為傳奇的運動鞋設計師 Tinker Hatfield 靈光一閃，
認為 Nike 需要以視覺方式來
呈現 Nike Air 更進一步的衝擊。
Nike Air Sole 原創鞋墊
在多次嘗試和失敗後，
Air Tailwind 在 1978 年採用了Rudy 的概念，推動了跑步產業的進化。
而真正的影響發生在約十年後，現今譽為傳奇的運動鞋設計師 Tinker Hatfield 靈光一閃，
認為 Nike 需要以視覺方式來
呈現 Nike Air 更進一步的衝擊。
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1995
ZOOM AIR
Nike Zoom 經過十餘年的研發後才在
1995 年首次推出，能持續提供靈敏的隱藏式避震緩衝，
讓運動員們感受到明顯差異。每一次運動員的腳踩下，
彈性纖維便會壓縮，緩解衝擊，
然後快速彈回原本狀態，提供爆炸性的強大彈力。
纖維固定在經過加壓的 Nike Air 氣墊中，
讓 Zoom Air 避震緩衝擁有快速、靈敏的反應速度。
選購 ZOOM AIR
1987
MAX AIR
Max Air 是 Nike 第一款視覺展現 Air 技術的鞋款。
Hatfield 以前衛風格、結構外露的巴黎龐畢度中心結構為靈感來源，
在鞋墊上開一個窗口，創造了 Air Max 系列。
就是這樣的鞋款，在製鞋產業中掀起了革命旋風。
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Max Air 換掉較重的中底材質，鞋的重量減輕但機能不減。
鞋子越輕，運動員發揮表現時越不費力。
雙足著地時，Max Air 避震緩衝就會吸收衝擊力道，
讓肌肉、關節和韌帶獲得保護。
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查看 Nike 產品如何順應運動需求，並且激發驚人的非凡成就。
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