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NIKE AIR

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NIKE AIR 加壓氣囊提供靈敏的支撐，協助您全天保持舒適。

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AIR 創新 原本是機能跑步的解決方案，但現在已轉變為一種生活方式，
一種獨特的運動鞋型態實驗。

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選購 NIKE AIR 看看我們最愛的一些鞋款。

為跑步所設計的 NIKE AIR Air 避震系統提供極致的衝擊防護，
讓腳跟到腳趾都舒適無比。

為籃球所設計的 NIKE AIR 每一步都提供柔韌腳感與
耐久衝擊防護。

風格百搭的 NIKE AIR 結合機能舒適與
搶眼風格。

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什麼是 NIKE AIR？ Nike Air 技術將壓縮空氣裝在堅固又有彈性的氣囊中，不對結構妥協，同時提供更高的彈性與彈力。
Air Sole 氣墊維持既有的高彈性、低衝擊，
並使鞋款保持服貼輕盈。

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輕量耐穿 Nike Air 的避震緩衝系統讓鞋子的重量減輕但機能不減。
鞋子越輕，運動員發揮表現時越不費力。
運動員的鞋子需要持久的避震緩衝。
Nike Air 的設計可在鞋子使用年限內提供避震緩衝。

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吸收能量 Nike Air 避震緩衝會吸收每個步伐的衝擊，並立即回復至原來的形狀，以保護身體。
這些創新特色讓各種運動員可更加盡力表現，
同時提供完美無瑕的舒適度。

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NIKE ARCHIVES AIR MAX 緣起 Nike Air 於 1979 年首次推出，在過去四十年間經過無數次演變。
成果就是一系列以 Air 技術為核心，專為增加特定類型活動表現所設計的產品。請在下方查看歷代演變。

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1978 NIKE AIR SOLE Nike Air 的誕生起源於一位航太工程師 Frank Rudy，和一個絕妙的想法。
在造訪 Nike 的世界總部時，Rudy 送了 Phil Knight 一雙搭載原型
Air Sole 氣墊的跑鞋，而這就是 Nike Air 輝煌歷史的開端。

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在多次嘗試和失敗後，
Air Tailwind 在 1978 年採用了Rudy 的概念，推動了跑步產業的進化。
而真正的影響發生在約十年後，現今譽為傳奇的運動鞋設計師 Tinker Hatfield 靈光一閃，
認為 Nike 需要以視覺方式來
呈現 Nike Air 更進一步的衝擊。

Nike Air Sole 原創鞋墊

在多次嘗試和失敗後，
Air Tailwind 在 1978 年採用了Rudy 的概念，推動了跑步產業的進化。
而真正的影響發生在約十年後，現今譽為傳奇的運動鞋設計師 Tinker Hatfield 靈光一閃，
認為 Nike 需要以視覺方式來
呈現 Nike Air 更進一步的衝擊。

Nike Air Sole 原創鞋墊

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1995 ZOOM AIR Nike Zoom 經過十餘年的研發後才在
1995 年首次推出，能持續提供靈敏的隱藏式避震緩衝，
讓運動員們感受到明顯差異。每一次運動員的腳踩下，
彈性纖維便會壓縮，緩解衝擊，
然後快速彈回原本狀態，提供爆炸性的強大彈力。
纖維固定在經過加壓的 Nike Air 氣墊中，
讓 Zoom Air 避震緩衝擁有快速、靈敏的反應速度。

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1987 MAX AIR Max Air 是 Nike 第一款視覺展現 Air 技術的鞋款。
Hatfield 以前衛風格、結構外露的巴黎龐畢度中心結構為靈感來源，
在鞋墊上開一個窗口，創造了 Air Max 系列。
就是這樣的鞋款，在製鞋產業中掀起了革命旋風。

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Max Air 換掉較重的中底材質，鞋的重量減輕但機能不減。
鞋子越輕，運動員發揮表現時越不費力。
雙足著地時，Max Air 避震緩衝就會吸收衝擊力道，
讓肌肉、關節和韌帶獲得保護。

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探索其他 NIKE 創新產品 查看 Nike 產品如何順應運動需求，並且激發驚人的非凡成就。

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