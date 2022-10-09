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Nike Force 1 LV8 2

小童鞋款

$2,600

Nike AF1 系列充滿傳奇色彩。 結合華美皮革、耐久橡膠鞋底與高辨識度的 Swoosh 設計，號稱運動鞋經典數十年。 歷久不敗，實至名歸！ 我們在鞋舌、鞋跟和鞋帶上添加 1970 年代風格圖樣，用復古元素翻新這款特別版本。 再造昔日輝煌！

  • 顯示顏色： Sail/Medium Blue/黑/Blue Chill
  • 款式： DV0751-100

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