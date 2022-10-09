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Nike Downshifter 12

小童鞋款

$1,800

黑/Dark Smoke Grey/白
Violet Frost/Pure Platinum/Vivid Purple/Metallic Silver
Anthracite/Light Smoke Grey/University Red/Light Smoke Grey
Pink Foam/黑/Flat Pewter

讓孩子穿上 Nike Downshifter 12，無論是玩鬼抓人遊戲或接觸全新運動項目，都能自信快意。 透氣支撐鞋面造就輕盈多功能設計，一次滿足多元活動需求。 鞋底的全掌式橡膠經久耐穿，讓你跑得更遠。

  • 顯示顏色： 黑/Dark Smoke Grey/白
  • 款式： DM4193-003

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