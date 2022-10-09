專案：Run Fearless
Nike 始終相信，人類擁有實現任何事情的潛力。然而，年年都有太多跑者因受傷引退，無法達成自己的目標。為此，我們開始問一些問題：如果每位跑者都能出於自己的決定休息，而非因傷被迫停跑，那該有多好？如果最優秀的選手不必因傷退出體壇，那有多棒？要是我們能再再寫下紀錄，那未來的紀錄會有多麼驚人？如果每位跑步的人開始後都不必被迫停下腳步，那會如何？
歡迎來到專案：Run Fearless。我們當前的使命是為跑者提供保持健康的工具，讓他們暢跑不停。
我們的瘋狂想法
Nike Sports Research Lab 團隊著手一項計畫，嘗試設計出能真正提供更多保護的跑鞋。多年來，業界假設動態控制鞋款能做到這一點，這類鞋款能矯正內旋，也就是雙腳踏向著地位置時腳掌向內的自然動作。然而事實上，在提供保護和跑者受傷率上，數十年來數字始終未變，動態控制並未讓情況有所改變。我們必須以不同的思考，來設想一個為所有跑者提供更多保護的未來。
「我們內心夢想的北極星以及指引我們方向的，就是要在如何提供更多保護這一點上，帶來改變。」
──Nike Sports Research Lab 副總裁 Matt Nurse
Nike Run Fearless 系統
NSRL 的科學家花了數年時間才發現解方，箇中影響因素不只一項，而是數項。為了因應提出舒適是關鍵的真實跑者洞察，NSRL 團隊推測更多的緩震效果有助於提供保護，決定將重點放在增強緩震機能。然而，額外新增的泡棉會讓鞋子變得更笨重，為了解決這個問題，NSRL 開發出獨特的弧形形狀，提供從腳跟到腳尖的順暢轉換。最後，團隊在鞋頭和鞋跟處添加了寬大的基底，提高穩定性。只是，光是鞋子無法讓你保持健康，NSRL 團隊發現，讓跑步例行訓練多樣化也是持續保護自己不受傷的要件。
經科學驗證，深受跑者認可
在實驗室讓跑者穿上鞋子進行測試是一回事，在受控科學研究中讓數百名跑者穿著鞋款操練各項動作又是另一回事。每次推出新的「專案：Run Fearless」鞋款，我們都會委託獨立研究測試這雙鞋子是否真的有助於為跑步提供更多保護。最近的研究結果顯示，我們的方向沒有問題：在測試*中，Nike ZoomX Invincible Run 和Nike React Infinity Run 2 提供保護的效果與Nike React Infinity Run 同等出色。另一項研究則指出，這兩雙鞋款與我們傳統的動態控制鞋款Nike Air Zoom Structure 22 相比，可提供更多保護。
*這項外部研究於2019 年進行，共226 位男性與女性參與為期12 週的多元訓練計畫，研究顯示，與Nike Air Zoom Structure 22 相比，Nike React Infinity Run 可提供更多保護。參與者以線上問卷方式回報進度及運動傷害。我們的調查發現，穿著Nike Air Zoom Structure 22 的跑者中有30.3% 的人歷經運動傷害，但穿著Nike React Infinity Run 的跑者中只有14.5% 的人受傷。在2020 年採用相同規章進行的第二項研究中，Nike ZoomX Invincible Run 和Nike React Infinity Run 2 與前一年的Nike React Infinity Run 鞋款相比，受傷發生率並沒有統計上的顯著性差異。
聰明跑步
當然，聰明跑步是保持健康的要素。我們的計畫有數百名跑者參與，他們在後續展開不同訓練計畫，這些計畫將例行訓練混搭速度與跑道運動計畫、間歇跑、長距離慢跑和恢復跑。善用能為你提供混搭運動所需動力和靈感的 Nike Run Club 應用程式語音指導。