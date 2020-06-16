舉例來說，白天可能省掉中午正餐，用零食打發過去；或是忙到忘了吃飯，接著壓力大就隨意亂吃，手邊有什麼就吃什麼。也可能整個禮拜都吃得很健康，到了週六卻直接解放狂吃。或是上 Netflix 熬夜追劇看到凌晨 2 點，決定瘋狂追劇也要瘋狂大吃。

正餐不吃、暴食和飲食作息不正常，都會對我們的身體造成很大的影響。根據發表在《營養學會會議錄》(Proceedings of the Nutrition Society) 的兩篇研究報告，飲食作息不規律的人 BMI 值和血壓都比作息規律的人要來得高。飲食不規律會打亂調控飢餓感的賀爾蒙飢餓素。原本飢餓素會在身體需要能量時提示我們要進食，現在飢餓素則是試著要調節我們暴食和餓肚子帶來的影響。這會讓身體無法分辨我們什麼時候是真的餓了，導致我們跳過更多正餐，或是讓暴食的情況變得更嚴重。

St. Pierre 說他自己曾親眼看見發生在客戶身上的情況，當他們沒有像平常一樣吃早餐，甚至午餐也沒吃時，「身體會處於狂餓的狀態，能吃就吃，有什麼吃什麼。因為已經餓太久了，所以吃個不停，直到自己覺得有吃飽為止。」(要留意的是，這個情況和有意地限制飲食時機不一樣，限制飲食時機是縮短開始和結束進食的時間。前者是不規律的飲食，導致身體陷入飢餓的漩渦，後者則是有意為之且能保持一貫性。)

根據英國研究員最近所進行的研究，飢餓素忽高忽低會帶來其他和一連串對健康的負面影響。飢餓素一旦被打亂，整個生理時鐘就會受影響。生理時鐘是自然的週期，掌管我們的消化以及身體代謝食物的機能，也負責調節體內的糖分與膽固醇。