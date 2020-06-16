在運動計畫中融入各種變化可以帶來樂趣，但若從運動成果的角度來看，這不見得是最好的作法。不妨試著這樣想：樂趣可以來自駕馭某項技巧，接著持續鍛鍊，讓自己成為這項技巧的專業達人。這麼做就能獲得可觀的成果。請繼續閱讀，瞭解如何讓自己轉念，不再一味追求各式各樣的練習，轉向精通熟練特定技巧的專家。

說到運動計畫，不少人就是亂槍打鳥碰運氣。第一天出門跑步、隔天上網路核心課程，再隔天換做重量訓練，沒有真正針對所做的運動重複練習。



運動計畫的安排不要只是為了新奇或嘗試新事物，它的關鍵所在要比這些更細緻、更微妙，我們要深思熟慮、精心策畫活動與動作，才能產生最理想的效果。



我所設計的計畫看起來沒有太多變化性，這其實是刻意的。



我知道豐富又多樣能帶來很大的樂趣，因為這讓我們永遠不會感到無聊，還能起身做做從沒嘗試過的某個新動作。



然而，豐富多樣常常無法真正帶來運動效果，因為我們沒有在一件事情上投入足夠的時間來真正產生想要的結果。



我們必須持續練習一個動作，直到達到一定的熟練度，才能在這個基礎上更上一層樓。