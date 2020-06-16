Nike 跑步的建議
別執著於里程數，讓表現和跑步熱情飆升。
不用穿上跑鞋也能提升跑步表現的方法有很多。在這篇文章裡，Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett 將介紹他的秘訣，讓你不跑步也能進步。
不需要邁開雙腳也能成為一名更好的跑者，肌力訓練以及活動力和靈活度訓練都不在我們的討論範圍內。培養特定習慣，與平時固定的跑步練習相輔相成，讓你在無法跑步或沒有動力跑步時克服逆境。
不管你面臨什麼狀況，以下的 5 個秘訣都能讓你獲得愉悅跑步體驗，跑出新高度。
01：成為運動迷
當你詢問跑步夥伴「你最喜歡的跑者是誰」，有幾個人能給出答案？反觀籃球迷，他們會為了爭論 LeBron James 和 Giannis Antetokounmpo 誰今年的表現比較好而喋喋不休。成為運動迷之後，自然而然就會激發參與其中的熱情，但 Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett 說：「跑者很容易會將參與運動與成為運動迷切割開來。」
這樣很可惜，因為跑步是最容易引起共鳴的運動。Bennett 說：「我可能不知道灌籃是什麼感覺，但我肯定體會過像 Shalane Flanagan 跑完最後幾公尺的絕妙感受。」觀看 Flanagan 在紐約馬拉松比賽的最後關頭、跑步紀錄片或是奧運金牌選手的影片，能讓你回想起跑步的黃金時刻，使你蓄勢待發、再創高峰。
「我可能不知道灌籃是什麼感覺，但我肯定體會過像 Shalane Flanagan 跑完最後幾公尺的絕妙感受。」
Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett
02：記錄跑步內容
這比較像是寫日記，而不是透過應用程式記錄里程數。Bennett 說：「跑步日記是一個沈澱整理的大好機會，讓你忠實記錄跑步過程以及運動收穫。數字不是重點，你的跑步故事才珍貴。」
想像可能的情況是，你出門跑了 5 英哩後覺得全身無力，但翻開幾週前的紀錄，你發現你以前只能跑 2.5 英哩，成果不證自明。你知道就算自己狀態不佳，還是能跑出雙倍佳績，可能速度還更快，心情更好，這是一個強大的驅動力。透過運動紀錄上的資料，你就會發現這些情緒的轉變。
03： 改變心態
Lennett 表示，人生並非一帆風順，你的跑步目標可能也會偏離正軌。如果你因為沒有機會或是無法出門跑步而苛責自己，就無法幫助自己接近目標。反之，你必須體認事情不會盡如人意，對自己說話的語氣要像是和隊友或在意的人講話一樣。
他補充：「每一次開始跑步時，都要讓自己知道，你是個狠角色。」不管狀態是好是壞，開始跑步並不容易。以正面態度進行自我對話是個需要訓練的技巧，在不跑步的日子裡也能練習。強大心志會伴隨著你度過現在和未來的每一次跑步。
「每一次開始跑步時，都要讓自己知道，你是個狠角色。」
Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett
04：重視恢復
不管理由是什麼，無法跑步都會讓人十分沮喪，但這也是改善睡眠和營養的大好時機，讓你在短期內提升自身狀態，回歸正軌，以跑出佳績。
Bennett 表示，睡眠時身體可以全面地消除身心壓力。要獲得更多高品質睡眠時間其實很簡單，只需培養健康的睡眠習慣，例如每天在固定的時間睡覺和起床。
維持良好營養不需要嚴格審視飲食內容或是主要營養素的攝取量，只需從一些小地方開始改變，例如多吃蔬菜或以開水取代汽水。大幅的改變只會讓你更快放棄，由小做起才能輕鬆達標並且持續下去，讓身體適應跑步狀態。
05：找尋替代活動
「跑者的愉悅感」會讓人上癮，所以一跑完就想趕快進行下一次。然而，Bennett 提到：「你其實不需要跑步也能獲得跑步的益處。」
舉例來說，他建議你可以打造超殺的音樂播放清單，在 30 分鐘的時間裡盡情跳舞、大笑大跳。他說：「如此一來可以活化心血管系統，讓腦內啡遍布整個身體。不需邁步也能享有跑步為身心帶來的益處。」