02：記錄跑步內容



這比較像是寫日記，而不是透過應用程式記錄里程數。Bennett 說：「跑步日記是一個沈澱整理的大好機會，讓你忠實記錄跑步過程以及運動收穫。數字不是重點，你的跑步故事才珍貴。」

想像可能的情況是，你出門跑了 5 英哩後覺得全身無力，但翻開幾週前的紀錄，你發現你以前只能跑 2.5 英哩，成果不證自明。你知道就算自己狀態不佳，還是能跑出雙倍佳績，可能速度還更快，心情更好，這是一個強大的驅動力。透過運動紀錄上的資料，你就會發現這些情緒的轉變。



03： 改變心態

Lennett 表示，人生並非一帆風順，你的跑步目標可能也會偏離正軌。如果你因為沒有機會或是無法出門跑步而苛責自己，就無法幫助自己接近目標。反之，你必須體認事情不會盡如人意，對自己說話的語氣要像是和隊友或在意的人講話一樣。



他補充：「每一次開始跑步時，都要讓自己知道，你是個狠角色。」不管狀態是好是壞，開始跑步並不容易。以正面態度進行自我對話是個需要訓練的技巧，在不跑步的日子裡也能練習。強大心志會伴隨著你度過現在和未來的每一次跑步。