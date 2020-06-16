試試 Sue Bird 的強力皮拉提斯

快來看看 Sue Bird 如何透過這三項皮拉提斯運動強化核心、改善姿勢，並提升比賽表現。這是由 Bird 和她的訓練員 Susan King Borchardt 一起打造的運動，每一項運動都已細分成逐步動作，讓你可以火力全開。



Seattle Storm 控球後衛 Sue Bird 可以稱得上是 WNBA 史上「最偉大」的球員，她深知不全心投入肌力和調節訓練的例行操練，就無法躋身 WNBA 史上 20 大球員的行列。她表示，幫助她培養出整體體能的訓練妙招就是皮拉提斯。



Susan King Borchardt 是 Bird 的訓練員，也是 Seattle Storm 的運動表現顧問，她認為，Bird 的練習讓她可以更有效地啟動核心肌群、專注在調節呼吸和姿勢上，同時也能培養身體的覺察力和肌力。Borchardt 說：「皮拉提斯是補足 Sue 整體訓練的要素，對她來說，這不是一次就能見效的運動，她相信持之以恆才能帶來魔法般的效果。」