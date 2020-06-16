Nike Training 的建議

試試 Sue Bird 的強力皮拉提斯

參考 WNBA 球星用來提升表現的秘密武器。

快來看看 Sue Bird 如何透過這三項皮拉提斯運動強化核心、改善姿勢，並提升比賽表現。這是由 Bird 和她的訓練員 Susan King Borchardt 一起打造的運動，每一項運動都已細分成逐步動作，讓你可以火力全開。

Seattle Storm 控球後衛 Sue Bird 可以稱得上是 WNBA 史上「最偉大」的球員，她深知不全心投入肌力和調節訓練的例行操練，就無法躋身 WNBA 史上 20 大球員的行列。她表示，幫助她培養出整體體能的訓練妙招就是皮拉提斯。

Susan King Borchardt 是 Bird 的訓練員，也是 Seattle Storm 的運動表現顧問，她認為，Bird 的練習讓她可以更有效地啟動核心肌群、專注在調節呼吸和姿勢上，同時也能培養身體的覺察力和肌力。Borchardt 說：「皮拉提斯是補足 Sue 整體訓練的要素，對她來說，這不是一次就能見效的運動，她相信持之以恆才能帶來魔法般的效果。」

「這不是一次就能見效，要持之以恆才能帶來魔法般的效果。」

Sue Bird 的訓練員 Susan King Borchardt

持之以恆指的是每天都做一點皮拉提斯。39 歲的她從過去兩年三次重大的膝蓋手術中恢復，不論是作為健身前的暖身，還是睡前的放鬆運動，她一直都持續在做這些和緩的強化動作。Bird 說：「我每天晚上都會試著做點皮拉提斯，我發現到自己隔天真的變得更加精神百倍。」

試試 Sue Bird 的強力皮拉提斯

以下是這位球星必做的三項運動。試著將每個動作做 10 組，並重複 2 或 3 回。運動的時機可以是在做完挑戰性十足的運動計畫，或旅途告一段落的當天，也可以作為就寢前的例行訓練，幫助你和緩呼吸、讓神經系統安定下來，擁有一夜好眠。

「我每天晚上都會試著做點皮拉提斯，我發現到自己隔天真的變得更加精神百倍。」

Seattle Storm 控球後衛 Sue Bird

  1. 「鳥」狗式
    開始時先將手和膝蓋四點著地，核心出力，背部打直。抬起左腿並向後延伸，接著舉起右手臂向前伸展，以這個姿勢停留一拍，髖部要擺正。換邊並重複上述動作；這樣算 1 組。

    好處：Borchardt 說，做這項運動時必須發揮協調性並掌控核心，才能保持軀幹穩定，這能幫助 Bird 強化全身的穩定性和肌力。
  2. 蛙式
    起始姿勢：仰躺在地板上，雙手放在頭後方，雙腿併攏並朝天花板伸直。將肩部抬起，離開地板，慢慢地轉向身體一側，接著轉向另一側。這樣算 1 組。接著回到起始姿勢並重複上述動作。

    好處：Borchardt 說，這個動作能啟動核心、伸展大腿後側肌群，讓 Bird 在轉體時也能留意自己的呼吸。
  3. 跪姿側踢腿
    起始姿勢：從雙腳跪姿開始，將重心放到右側身體，右手掌貼地，抬起左腿往左側延伸出去，並將左手放到頭後方。左腿保持伸直，慢慢放下左腿直到腳尖輕觸地板，接著抬起左腿回到起始動作。這樣算 1 組。做完 10 組後，接著換邊並重複上述動作。

    好處：Borchardt 說，單邊活動可以活化髖部、提升髖部肌力、矯正髖部歪斜 (這些都可確實讓這位球星保有健康的膝蓋)。
試試 Sue Bird 的強力皮拉提斯

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參考全球頂尖的專家和訓練員建議，保持活力充沛、身心健康。

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