試試 Sue Bird 的強力皮拉提斯

Nike Training 的建議
快來看看 Sue Bird 如何透過這三項皮拉提斯運動強化核心、改善姿勢，並提升比賽表現。這是由 Bird 和她的訓練員 Susan King Borchardt 一起打造的運動，每一項運動都已細分成逐步動作，讓你可以火力全開。
Seattle Storm 控球後衛 Sue Bird 可以稱得上是 WNBA 史上「最偉大」的球員，她深知不全心投入肌力和調節訓練的例行操練，就無法躋身 WNBA 史上 20 大球員的行列。她表示，幫助她培養出整體體能的訓練妙招就是皮拉提斯。
Susan King Borchardt 是 Bird 的訓練員，也是 Seattle Storm 的運動表現顧問，她認為，Bird 的練習讓她可以更有效地啟動核心肌群、專注在調節呼吸和姿勢上，同時也能培養身體的覺察力和肌力。Borchardt 說：「皮拉提斯是補足 Sue 整體訓練的要素，對她來說，這不是一次就能見效的運動，她相信持之以恆才能帶來魔法般的效果。」
「這不是一次就能見效，要持之以恆才能帶來魔法般的效果。」
Sue Bird 的訓練員 Susan King Borchardt
持之以恆指的是每天都做一點皮拉提斯。39 歲的她從過去兩年三次重大的膝蓋手術中恢復，不論是作為健身前的暖身，還是睡前的放鬆運動，她一直都持續在做這些和緩的強化動作。Bird 說：「我每天晚上都會試著做點皮拉提斯，我發現到自己隔天真的變得更加精神百倍。」
以下是這位球星必做的三項運動。試著將每個動作做 10 組，並重複 2 或 3 回。運動的時機可以是在做完挑戰性十足的運動計畫，或旅途告一段落的當天，也可以作為就寢前的例行訓練，幫助你和緩呼吸、讓神經系統安定下來，擁有一夜好眠。
「我每天晚上都會試著做點皮拉提斯，我發現到自己隔天真的變得更加精神百倍。」
Seattle Storm 控球後衛 Sue Bird