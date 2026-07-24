如何開始實現目標
心態
上一次更新：2020年6月3日
Nike Training 的建議
取得有助達成健康目標的資訊。
目標已訂，現在就用 Nike 資深成效總監 Ryan Flaherty 所提供的這些簡單秘訣養成固定的健康好習慣。
已經做好打算要定期訓練、吃得更健康，擁有更好的睡眠，但究竟該如何具體落實？Nike 資深成效總監 Ryan Flaherty 表示，可以把目標變成習慣，將雄心壯志化為行動：把習慣帶進日常例行事務中，給它們一個具體明確的位置。也就是和對待就診或工作會議一樣，將習慣 (例如做瑜伽或準備餐點) 也加到行事曆中。
寫上越多的細節資訊，就越能持之以恆。具體寫下所要完成的事情，將它變成例行事項，舉例來說，安排每星期一中午到室外跑個 5 公里，或是每週日上午到雜貨店採買新鮮農產品。
「把目標變成習慣，將雄心壯志化為行動：把習慣帶進日常例行事務中，給它們一個具體明確的位置。」
Nike 資深成效總監 Ryan Flaherty
這聽起來當然很簡單，但這麼做能帶來徹底的影響。將想要達成的目標化為可預測的行動，可以讓自己主掌時間，順利地養成新習慣，在追求任何目標時都能步上軌道。
藉既有習慣養成新習慣
想想那些你每天不假思索就會做的習慣：刷牙、播晚上要看的節目等等。接著想像如果每次做其中一個根深蒂固的行為時，就跟著做一個你真心想要養成習慣的健康行動。
想定期進行肌力訓練？每次刷牙時就做做自體深蹲。真的想培養活動力？可以一邊看電視，一邊做滾輪按摩。將新行為和既有行為結合在一起，可以成為一種自動且規律的自我提醒，事實也證明這讓我們更有機會持之以恆將目標貫徹下去。