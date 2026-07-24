目標已訂，現在就用 Nike 資深成效總監 Ryan Flaherty 所提供的這些簡單秘訣養成固定的健康好習慣。



已經做好打算要定期訓練、吃得更健康，擁有更好的睡眠，但究竟該如何具體落實？Nike 資深成效總監 Ryan Flaherty 表示，可以把目標變成習慣，將雄心壯志化為行動：把習慣帶進日常例行事務中，給它們一個具體明確的位置。也就是和對待就診或工作會議一樣，將習慣 (例如做瑜伽或準備餐點) 也加到行事曆中。



寫上越多的細節資訊，就越能持之以恆。具體寫下所要完成的事情，將它變成例行事項，舉例來說，安排每星期一中午到室外跑個 5 公里，或是每週日上午到雜貨店採買新鮮農產品。