6 項戰繩運動，成效立竿見影

戰繩 6 運動

這個混搭組合可以讓你在多個平面運動起來，強化穩定性和爆發力，也能鍛鍊協調性。藉由下半身爆發力量和核心出力，讓每一下都能產生最大的運動效果。想要增加強度，就往中心錨點移動，繩子越鬆，就需要更大的力氣來摔動繩子和甩出波浪的高度。



戰繩新手可以試著把每個動作做 15 到 30 秒，非新手可以挑戰每組做 30 秒到 1 分鐘。不論健身程度如何，都可以將所有 6 個動作做 1 到 3 輪，作為一個簡短的心肺和肌力訓練課程，也可以把你最愛的動作加入任何運動計畫中。每一組動作之間休息的時間越短，運動的新陳代謝率就越高 (代表燃燒的脂肪越多)。



01 交替波浪

肌肉鍛鍊部位：肩部、背闊肌、二頭肌、三頭肌、腹肌、臀大肌



面對中心錨點站立，雙手握繩，兩個手掌相向，動作就像是在和繩端握手。往後退，直到繩子被拉緊。雙腳打開略寬於髖部，做四分之一的深蹲。保持背部挺直、挺胸、雙腳踩平踏穩，左右兩手手臂流輪交替快速上下來回甩動繩子。試著朝中心錨點一路送出快速的小漣漪。持續讓雙臂輪流交替快速動起來。



02. 力量摔

肌肉鍛鍊部位：肩部、背闊肌、胸部、二頭肌、三頭肌、腹肌、臀大肌



一開始的姿勢和交替波浪一樣。墊起腳尖，盡可能地舉高雙臂，接著放下雙臂、放回腳跟，與此同時左右兩邊都用力將繩子往地面摔。持續這個動作，速度越快越好。



03. 轉體強力摔

肌肉鍛鍊部位：肩部、背闊肌、二頭肌、三頭肌、腹肌、臀大肌



以反握方式同時抓住兩個繩端，往後退，直到繩子被拉緊。雙腳打開略寬於髖部，做四分之一的深蹲，將雙手帶到身體的一側。墊起腳尖，將繩子往上朝向另一邊揮動 (要揮出一個大弧形)，雙腳也要轉向繩端揮動的方向。馬上換邊重複同樣的動作。左右輪流交替做下去，動作越快越好。