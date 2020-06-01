重新思考與自我的對話

她認為：「可以想像打了一場很糟的比賽或表現得很差勁時，腦海裡和自己的對話充滿負面的聲音，整個人陷入羞愧、自我批評和厭惡的情緒漩渦中。」同樣的負面情緒也會出現在半途而廢或抗拒不了誘惑的時候，例如錯過一堂健身課或吃了讓自己後悔的東西。自己是世界最糟糕的人或自己一輩子都不會成功，這種內心負面的聲音對重新回到正軌沒有太大的幫助。負面的自我對話會產生負面的自我感覺，讓人再也不想重新來過，離目標越來越遠。



Duckworth 在研究中發現，正念自我對話的雙面向策略可以讓自己重新回到正軌。第一個面向是正念覺察與接納，也就是如實地觀照並接納自己的不完美，沒有評斷、沒有責怪，例如「我昨天睡過頭了，沒有去健身」。第二個面向是自我關懷，Duckworth 對這個步驟的建議是：「想想走錯一步時，媽媽、最要好的朋友，或是那些愛你的人會說些什麼。」他們的話裡「充滿同理心、慈愛與正念，傳達出感同身受的理解」，但只是如此並無法讓你真正地釋懷，還得要有「從這次經驗中學到些什麼、下次如何做得更好」這樣的提醒。可以試著就這樣告訴自己，實際上的自我對話可能會是這樣：翹了昨天的健身課讓人很沮喪，不過也就只有這一次，一直以來我都有好好地朝著目標在前進，明天我會把鬧鐘設成提前 10 分鐘響，這樣就算貪睡一下，還是有時間可以做健身運動。如此一來就可以讓自己堅毅不拔，快速重回正軌。