認識英國第一位戴頭巾的裁判 Jawahir ‘JJ’ Roble。

Khadija：妳為什麼想成為一名裁判？



JJ：我第一次受邀當裁判時，從未想過這會成為我的職業。但女孩們看見我是裁判時，他們的表情充滿了驚訝，並且很欣賞我是一名女裁判，這成為我繼續做裁判的動力。在那之後，我開始指導成人並做更多有挑戰性的事。



Khadija：妳比較喜歡訓練哪種人？大一點的孩子還是我們？



JJ：我只是喜歡教大家踢足球，指導年輕的孩子我比較開心，大部分是因為我知道一旦指導你們，你們可以體會我的用心並更熱愛這項運動。對於成人，他們已經熱愛這項運動了，也很清楚自己想做的事。對於你們，我只是指引正確的方向，讓你們愛上足球，並將足球當作夢想。