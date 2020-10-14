認識英國第一位戴頭巾的裁判 Jawahir ‘JJ’ Roble。

JJ Roble 對孩子有問必答
一邊要照顧 20 多個小孩在足球場上奔跑，另一邊有堆積如山的作業，以及滿檔的裁判工作，你會認為 Jawahir Roble (大家都稱她 JJ) 願意休息一下。但認識 JJ 的人都知道她總是笑容滿面、脖子上掛著哨子，並抱著充滿感染力的正面態度。
作為一名出生在索馬利亞的難民，Jawahir 打破藩籬成為英國第一位戴頭巾的女性裁判。但儘管她熱愛裁判工作和比賽，在指導方面她也不遺餘力，她說：「這個地方沒有很多孩子在踢足球，參加的女孩就更少了。所以我想改變這個狀況並成立一支女子球隊。接著再成立另一支女子球隊，一直成立下去，然後就讓這個社區熱絡起來。這就我的夢想。」她在社區創立了這支球隊，單純為了讓她的七個姪女走出戶外，而這支球隊很快就成為社區裡孩子和家庭的綠洲。
場內外的人生導師
JJ 真正的指導方針遠超出足球領域，她不斷向她的球隊提供人生各方面的支持，並告訴他們：「如果你需要找人傾訴，我隨時都在。你可以放心地告訴我任何秘密，如果你正面臨困境且不想和父母分享，隨時都可以向我傾訴。」我們把話題轉到她最忠實的粉絲，也是她訓練的球隊之一，讓他們詢問「教練 JJ」任何想知道的事。以下是他們的問題。
Khadija：妳為什麼想成為一名裁判？
JJ：我第一次受邀當裁判時，從未想過這會成為我的職業。但女孩們看見我是裁判時，他們的表情充滿了驚訝，並且很欣賞我是一名女裁判，這成為我繼續做裁判的動力。在那之後，我開始指導成人並做更多有挑戰性的事。
Khadija：妳比較喜歡訓練哪種人？大一點的孩子還是我們？
JJ：我只是喜歡教大家踢足球，指導年輕的孩子我比較開心，大部分是因為我知道一旦指導你們，你們可以體會我的用心並更熱愛這項運動。對於成人，他們已經熱愛這項運動了，也很清楚自己想做的事。對於你們，我只是指引正確的方向，讓你們愛上足球，並將足球當作夢想。
Ilham：什麼原因讓妳開始踢足球？
JJ：我本身就喜歡踢足球，也知道有一天會想成為一名足球員。所以我一直懷抱這個夢想並開始朝目標前進。
Ilham：妳第一次當裁判時會害怕嗎？
JJ：會，我當時非常害怕。我當裁判的第一場比賽還算順利，因為是小女孩的比賽。我的第一場男子比賽，我帶了我的兄弟姐妹和表親來看我吹判，因為我需要有人支持，而他們都在現場為我打氣。
Salma：誰教妳如何成為一名裁判？
JJ：我從其他裁判身上學習的，以前常觀摩英超裁判和其他世界級裁判的英姿。在比賽中，我會同時看裁判和比賽本身。
Salma：妳吹過最大的比賽是什麼？
JJ：我吹過最大的比賽是公益賽事，那對我來說是最大的比賽，因為場地是在 Dulwich Hamlet 體育館，而那是我第一次在體育館當裁判。
Adnan：哪些聯盟裁判對妳的影響最大？
JJ：有三位！Pierluigi Collina、Mark Clattenburg 和 Michael Oliver。
Adnan：妳最喜歡的球隊是 Liverpool 嗎？
JJ：這問題很辛辣，我改天再回答你！