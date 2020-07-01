Bennett 表示，聚焦在跑步的「動機」或目的，會比只想著要跑多遠或多快更激勵人心，而且每當你實現跑步的目的時，這就構成恭喜自己的理由。



瞭解自己的「動機」也是培養心理靭性的關鍵，讓你知道自己為了追求跑步目標，能堅持到什麼樣的地步。畢竟訓練變得辛苦時，除了肌肉必須挑戰極限，讓你持續前進之外，心理靭性也很重要。用跑步「動機」提醒自己是強化內在力量的好方法。



更重要的是，有目的地跑可以讓跑步更有樂趣。Bennett 說道：「跑步應該要能讓人感到充滿生命力且活力充沛。我們應該享受跑步，因為這是我們的選擇。」如果你每隔幾秒就要低頭看一下你 GPS 手錶上的小畫面，這就會變得很艱難。



這並不表示你必須拋棄數字。Bennett 的建議是：「試著加入其他的標準來衡量跑步的效果。你是否能首次爬上附近的好漢坡？你是否構思出了不錯的工作計畫？你是否曾看到美不勝收的日出？」Bennett 說道：「以上這些都和你跑得多遠或多快無關，但都是很值得讚嘆的事，而這就是跑步最有力的面向。」