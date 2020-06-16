Nike 跑步的建議
確定跑步的「動機」有助於重新聚焦於樂趣而非數據。
跑步不只是數字和數據。在本文中，Bennett 教練請你思考自己跑步的動機。確定跑步的「動機」有助於重新聚焦於樂趣而非數據，而這會成為你下一次、再下一次，以及未來每一次跑步的燃料。因此無論數字如何，每次跑步都會成為一次小小勝利。讓我們開始吧！
跑者往往會用兩項因素來衡量跑步：距離有多遠和速度有多快。在現今著迷於數據的社會中，從基本的數據、最大攝氧量 (VO2) 和步頻，一切都可以分享到社交媒體上。但這一心聚焦於數字的跑法實際上會剝奪了運動部分的樂趣。
Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett 說：「大家通常只為賽跑、困難很高的健身，或完成最遠的跑步距離而慶祝。但當表現越來越出色，要達成這些里程碑也就變得越來越困難。如果把這當成慶祝的基準，那慶祝的次數會變得越來越少。」
Bennett 表示，如果讓跑步變得不只是體能活動和相關的數字，便有機會成功，而且更能享受運動。為了達到這個目的，最好的做法是：確定跑步「動機」。
「但當表現越來越出色，要達成這些里程碑也就變得越來越困難。如果把這當成慶祝的基準，那慶祝的次數會變得越來越少。」
Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett
想想你為何而跑。跑步可以幫你從艱辛的工作日中釋放壓力？可以幫你解決問題或找到有創意的解決方案？還是單純讓你有機會走出戶外曬曬太陽？
Bennett 表示，聚焦在跑步的「動機」或目的，會比只想著要跑多遠或多快更激勵人心，而且每當你實現跑步的目的時，這就構成恭喜自己的理由。
瞭解自己的「動機」也是培養心理靭性的關鍵，讓你知道自己為了追求跑步目標，能堅持到什麼樣的地步。畢竟訓練變得辛苦時，除了肌肉必須挑戰極限，讓你持續前進之外，心理靭性也很重要。用跑步「動機」提醒自己是強化內在力量的好方法。
更重要的是，有目的地跑可以讓跑步更有樂趣。Bennett 說道：「跑步應該要能讓人感到充滿生命力且活力充沛。我們應該享受跑步，因為這是我們的選擇。」如果你每隔幾秒就要低頭看一下你 GPS 手錶上的小畫面，這就會變得很艱難。
這並不表示你必須拋棄數字。Bennett 的建議是：「試著加入其他的標準來衡量跑步的效果。你是否能首次爬上附近的好漢坡？你是否構思出了不錯的工作計畫？你是否曾看到美不勝收的日出？」Bennett 說道：「以上這些都和你跑得多遠或多快無關，但都是很值得讚嘆的事，而這就是跑步最有力的面向。」
3 種更痛快暢跑的方法
現在你知道自己為何而跑了，可善用 Bennett 教練的建議，讓跑步的旅程更順暢。
「我們跑步不是為了讓一切變得更輕鬆，而是為了能夠接受越來越多的挑戰。」
Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett