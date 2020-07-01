如何從每次跑步中獲益更多
指導
Nike 跑步的建議
把注意力從手錶上的數字挪開，專注在跑步動機上。
跑步不只是數字和數據。如果能明確地認識到自己的跑步「動機」，也就是穿上鞋子、綁上鞋帶的真正理由，不管奔得多快、跑得多遠，都更能把注意力放在跑步的樂趣上。
跑者們往往會用兩項因素來衡量跑步：距離有多遠、速度有多快。在這個著迷於資料的社會中，從基本數據，到最大攝氧量 (VO2) 和步伐節奏，一切都能分享到社交媒體上。但這一心聚焦於數字的跑法實際上會剝奪運動部分的樂趣。
Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett 說：「大家通常只為賽跑、高難度運動計畫，或完成最遠的跑步距離而慶祝。但當表現越來越出色，要達成這些里程碑也就變得越來越困難。如果把這當成慶祝的基準，那慶祝的次數會變得越來越少。」
Bennett 表示，如果讓跑步變得不只是體能活動，也不只是所有這些相關數字，就有機會成功，也更能樂在運動。要做到這一點，最好的方法就是：確定跑步的「動機」。
「但當表現越來越出色，要達成這些里程碑也就變得越來越困難。如果把這當成慶祝的基準，那慶祝的次數會變得越來越少。」
Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett
想想你為何而跑。跑步可以幫你從艱辛的工作日中釋放壓力？可以幫你解決問題或找到有創意的解決方案？還是單純讓你有機會走出戶外曬曬太陽？
Bennett 表示，聚焦在跑步的「動機」或目的，會比只想著要跑多遠或多快更激勵人心，而且每當你實現跑步的目的時，這就構成恭喜自己的理由。
瞭解自己的「動機」也是培養心理靭性的關鍵，讓你知道自己為了追求跑步目標，能堅持到什麼樣的地步。畢竟訓練變得辛苦時，除了肌肉必須挑戰極限，讓你持續前進之外，心理靭性也很重要。用跑步「動機」提醒自己是強化內在力量的好方法。
更重要的是，有目的地跑可以讓跑步更有樂趣。Bennett 說道：「跑步應該要能讓人感到充滿生命力且活力充沛。我們應該享受跑步，因為這是我們的選擇。」如果你每隔幾秒就要低頭看一下你 GPS 手錶上的小畫面，這就會變得很艱難。
這並不表示你必須拋棄數字。Bennett 的建議是：「試著加入其他的標準來衡量跑步的效果。你是否能首次爬上附近的好漢坡？你是否構思出了不錯的工作計畫？你是否曾看到美不勝收的日出？」Bennett 說道：「以上這些都和你跑得多遠或多快無關，但都是很值得讚嘆的事，而這就是跑步最有力的面向。」
3 種更痛快暢跑的方法
現在你知道自己為何而跑了，可善用 Bennett 教練的建議，讓跑步的旅程更順暢。
- 想像目標達成。你跑步的目的是為了釋放壓力嗎？那就想像你完成了健身，並感覺到平靜、放鬆且精力充沛。你跑步是為了更健美且更健康？那就在邁出每一步時想著你的身體、你的呼吸，以及你為自己的身心所做的一切努力。
- 自我鼓勵。告訴自己「你做得到」或許聽起來很俗氣，但正面訊息可以說服大腦和雙腿你還行有餘力，不論是在進行例行的跑步還是比賽日都一樣。
- 對挑戰隨遇而安。或許外面正在下雨，又或者你在跑步路線中碰上了多山路段。不要立即陷入負面思考，而是可以想著如此具有挑戰性的訓練條件可以讓自己成為更好、更靈活的跑者。之後，可讚揚自己克服了這崎嶇的路線，無論你在健身時或在外面的世界是否遭遇困境，你在艱困的情況下依舊可以跑步，這就是你努力的證明。正如 Bennett 所說：「我們跑步不是為了讓一切變得更輕鬆，而是為了能夠接受越來越多的挑戰。」