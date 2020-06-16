喚醒你的流動感：瑜伽 冥想

Nike Training 的建議
如何藉由身體找回感恩的心境。
心就是靜不下來？肩部很僵硬？髖部好緊繃？解方都一樣：瑜伽。Nike Master Trainer 兼瑜伽老師 Alex Silver-Fagan 說：「瑜伽練習是藉由沉澱思緒和專注感知，讓自己和身體產生連結感。這不僅能讓你放鬆身體，也能走進當下此刻，而當下正是一種幫助你集中注意力的內心空間，即使做完瑜伽、收起地墊後仍不分神。」
我們的一流訓練員提供了眾多優質的瑜伽運動計畫、秘訣和竅門，幫助你找到禪心。這些精選系列有能提振心情的瑜伽動作、消除壓力的冥想、讓人常懷感恩之心的技巧等等，只要你願意，全都能用上。
動起來
透過身體活動沉澱心靈的運動計畫。
不論是瑜伽剛入門，還是每天都能完成鱷魚式的進階者，都能在這些讓人身心愉悅的瑜伽動作中得到收穫 (有些只需要短短 15 分鐘)。無需評斷自己的練習或思緒，對身體能做到的程度心懷感激，讓這些敞開心扉之鑰打開你的正念。
01. 透過瑜伽重獲新生
更進一步
藉由 Nike Master Trainer 提供的這些秘訣，讓自己的身心做好邁向成功的準備。
想在瑜伽墊上全心投入，其實只要做到一些簡單的改變即可。不妨從這些秘訣著手，將你的練習和心境氛圍帶到下一個新境界。
01. 3 種打造理想瑜伽空間的方法
02. 如何保有感恩的態度
Branden Collinsworth 的建議
改變思維，專注在你擁有的事物上，不要過於擔憂自己的不足。
感恩是最直接又有效的方法，能讓我們在日常生活中感受到美好。生命中總有美好的事物，不論是什麼，都應對美好事物常懷感恩，這樣才能保有正向積極的心境，感受生命的豐富及無限可能。如此一來，你的心思就能馬上回到當下，而活在當下可以讓人擁有強健的心志。
03. 3 種讓自己活在當下的方法
Branden Collinsworth 的建議
擺脫日常生活的喧囂與煩惱，停下腳步休息一下，重新建立與自己的連結。
這個時代很容易讓人失去調適自我身心的能力，當前的世界局勢、工作、朋友及各種裝置螢幕等資訊來源泛濫，讓我們應接不暇。排山倒海的資訊量讓人喘不過氣，導致我們無法活在當下。
值得慶幸的是，有一些簡單的正念工具能幫助我們找回專注力，並立即感到平靜與充滿力量。下次需要集中精神或是讓心智清明時，不妨試試以下這幾種方法：
進步比完美更重要
培養感恩之心和學習新技能一樣，都需要時間和練習。因此，如果坐下來冥想時還是胡思亂想，或是做下犬式時無法集中精神，心裡想著今天晚上要看什麼電影，也別擔心。覺察自己腦海裡的念頭，將心思拉回來，再試一次就好了。只要這些小改變持之以恆，就能為心志和心境帶來莫大的影響，而我們正是要對此心懷感恩之情。