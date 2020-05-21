新會員輸入：APP15，即享15%折扣

立即下載 條款與條件

3 種打造瑜伽空間的方法

指導與營養
上一次更新：2020年5月21日

Alex Silver-Fagan 的建議

將干擾降到最低，充分發揮練習成效。

沒空間？沒器材？通通沒關係。瞭解如何打造舒適宜人的練習空間。

打造理想瑜伽空間的 3 方法, 加入 Nike Training Club

加入 Nike Training Club

參考全球頂尖的專家和訓練員建議，保持活力充沛、身心健康。

下載
打造理想瑜伽空間的 3 方法, 加入 Nike Training Club

加入 Nike Training Club

參考全球頂尖的專家和訓練員建議，保持活力充沛、身心健康。

下載

初始發布：2020年4月23日