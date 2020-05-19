Andy Puddicomb 是 Nike Performance Council 會員，也是 Headspace 這個正念應用程式的共同創辦人，他表示，冥想是實現前述目標的有效方法。冥想時，大腦灰質區 (負責肌肉控制和感知知覺) 的血液循環量會增加，這個部位也會變得更厚、更強健。在你備感壓力時，這麼做有助安定心神、沉著面對疑慮和焦慮，讓你的行動有專注力、思考力，有目標、有方向。



只要一些時間，就能挖掘出冥想的力量。試試這個 20 秒冥想：做 3 次深呼吸，用鼻子吸氣、嘴巴吐氣。覺察身體的感覺，任思緒來來去去。



每天做幾次這個簡短的呼吸練習，慢慢增加思緒流過腦海時所做的呼吸次數。最後，你的心志就能幫助體魄邁向新的境界。