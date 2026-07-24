以自信指導兒童

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上一次更新：2020年5月20日

Nike Training 的建議

以自信指導孩子

如何增強兒童的正向能量，幫助他們充分發揮運動效益。

要讓小朋友不出門也能保持活力充沛，不是一件容易的事。在本文中，Nike Made to Play 的教練分享她激勵兒童、讓兒童們起身離開沙發的秘訣。劇透一下：重點就是要有趣又好玩。

要讓小朋友不出門也能有動力持續動起來並非易事，因此我們諮詢來自 Nike 的 Made to Play 團隊，看看可以如何透過 6 大指導心法讓兒童起身離開沙發。Made To Play 教練們已讓世界各地 1,700 萬名兒童動起來，對孩子們很有一套。本週 Berlin Kickt 青年足球計畫的教練 Julia Winkler 分享如何建立信心。

以自信指導孩子

信心最重要

Julia 表示：「永遠都不能忽略關鍵要點：有趣又好玩！」Julia 在受傷後告別半職業足球選手的生涯，愛上了教練這個身分。她現在全心投入，要讓兒童們暢動不停、像個大家庭般一起健身運動，提醒我們每個人都要「保持正念、一起開懷大笑。」

為孩子們歡呼加油、讓他們有冠軍般的成就感，對兒童的自信心有大大的加分效果。誠如 Julia 所言：「和父母一起運動能讓孩子們產生自豪感，這能增強他們對自己的正面看法。」父母本來就是孩子的鐵粉，不過在運動這件事情上，還是要為他們大聲喝采、好好拍拍他們的肩膀，甚至對他們的成就也要表現得比平常更開心、更興奮。

「和父母一起運動能讓孩子們產生自豪感，這能增強他們對自己的正面看法。」

Berlin Kickt 的教練 Julia Winkler

向目標邁進

看見自己在進步，也能幫助兒童建立信心。Julia 建議：「不妨花些時間坐下來和孩子們一起設定本週的短期和長期目標，讓這些目標具體可見並貼到冰箱上。」她鼓勵那些和她一起動起來的兒童們做自己訓練的主人，並建議：「用開放的心態聽聽孩子們對運動的想法，讓規律運動成為例行要做的事情。可以每天在同一個時間開始運動，打造出一個能讓兒童有安全感的體系。」

密切注意 NTC 應用程式上由 Made to Play 專業人士所提供的更多關於指導的建議。

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初始發布：2020年5月8日