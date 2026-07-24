Julia 表示：「永遠都不能忽略關鍵要點：有趣又好玩！」Julia 在受傷後告別半職業足球選手的生涯，愛上了教練這個身分。她現在全心投入，要讓兒童們暢動不停、像個大家庭般一起健身運動，提醒我們每個人都要「保持正念、一起開懷大笑。」



為孩子們歡呼加油、讓他們有冠軍般的成就感，對兒童的自信心有大大的加分效果。誠如 Julia 所言：「和父母一起運動能讓孩子們產生自豪感，這能增強他們對自己的正面看法。」父母本來就是孩子的鐵粉，不過在運動這件事情上，還是要為他們大聲喝采、好好拍拍他們的肩膀，甚至對他們的成就也要表現得比平常更開心、更興奮。