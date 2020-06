如何增強兒童的正向能量,幫助他們充分發揮運動效益。

要讓小朋友不出門也能保持活力充沛,不是一件容易的事。在本文中,Nike Made to Play 的教練分享她激勵兒童、讓兒童們起身離開沙發的秘訣。劇透一下:重點就是要有趣又好玩。



要讓小朋友不出門也能有動力持續動起來並非易事,因此我們諮詢來自 Nike 的 Made to Play 團隊,看看可以如何透過 6 大指導心法讓兒童起身離開沙發。Made To Play 教練們已讓世界各地 1,700 萬名兒童動起來,對孩子們很有一套。本週 Berlin Kickt 青年足球計畫的教練 Julia Winkler 分享如何建立信心。