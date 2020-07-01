為孩子提供清晰明確的指導

給孩子明確的方向
指導
上一次更新：2020年7月1日
Nike Training 的建議
指示力求明確簡潔，讓孩子有更多時間玩樂。
瞭解如何善用簡短扼要的指示，讓孩子投入他們的活動。這樣一來，活動不僅變得更有趣，還可為自己減少麻煩，一舉兩得。
孩子若長期都待在家會變得十分躁動，因為他們有大量的精力無處可消耗。為了幫助你解決這個狀況，我們最近都在推廣 6 個指導撇步，好讓家中小寶貝可以起身動動。
本週要介紹的是「明確與簡潔」，我們會和 Elaisa Bonorden 聊聊；位在柏林 Skatehalle 的她是 Nike 的 Girl Night 課程教練，歡迎一起來瞭解詳情。
知識才是王道
Elaisa 多年來一直在 Skatehalle 教孩子如何溜滑板，而她有哪些秘訣呢？Elaisa 說：「親自去嘗試，才能親身體驗這項運動的難度。試過之後，才可更清楚瞭解孩子在課程中要學到的東西，以及可能會遇到的困難。」
她也提到：「你越瞭解他們的運動，就能提供越明確的指示。因此在訓練課程開始前，先對你想指導的內容作一些研究。」
越簡短越好
Elaisa 說：「孩子的精力非常驚人，他們不可能長時間處在安靜的狀態。盡量將說明時間縮短到整個課程的 20%，以便孩子有充足的時間去活動。其實，只要確定你有足夠的時間向孩子傳達重點訊息即可。」
在確認孩子的狀況時，以 1 到 5 的等級請他們自評，好讓你可以隨時調整訓練內容。Elaisa 還發現孩子對「慶祝每個小小成就」的反應相當好。
以上就是這個撇步的重點！如果你覺得這 6 個指導撇步相當實用，我們還有更多不藏私的建議，可幫助你一家大小保有良好的健康狀態。