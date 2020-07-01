為孩子提供清晰明確的指導

Elaisa 說：「孩子的精力非常驚人，他們不可能長時間處在安靜的狀態。盡量將說明時間縮短到整個課程的 20%，以便孩子有充足的時間去活動。其實，只要確定你有足夠的時間向孩子傳達重點訊息即可。」



在確認孩子的狀況時，以 1 到 5 的等級請他們自評，好讓你可以隨時調整訓練內容。Elaisa 還發現孩子對「慶祝每個小小成就」的反應相當好。



以上就是這個撇步的重點！如果你覺得這 6 個指導撇步相當實用，我們還有更多不藏私的建議，可幫助你一家大小保有良好的健康狀態。