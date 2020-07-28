對心臟有益的烤鮭魚黎麥盅

Nike Training 的建議
運動過後，就用這道強心料理補充並恢復體力。
這道簡單的鮭魚藜麥盅，將滿滿營養濃縮在裡頭，是可隨時在家輕鬆完成的美味快速料理。
海魚的選擇雖多，偏偏就屬鮭魚最適合運動員食用。鮭魚不僅能提供鍛鍊和修復肌肉所需的大量蛋白質，更是有益心臟健康的天然 Omega-3 豐富來源。這道料理結合了多脂魚、新鮮蔬菜和發芽藜麥，能在運動前數小時預先為身體準備能量，或在運動過後迅速回補流失的體力。此外，只要學會幾個小技巧，就能在 30 分鐘內輕鬆上桌。
明星食材 (以及你會愛上的原因)
輕鬆上桌的實用技巧
想玩點客製化的花樣嗎？快來看看以下的好點子：
料理方法：烤鮭魚穀物盅
份量：1 人份
準備時間：10 分鐘
烹調時間：25 分鐘
總料理時間：35 分鐘
食材
鮭魚：
鮭魚排 110 到 170 公克
海鹽及胡椒粉
萊姆片 1 顆
穀物沙拉：
椰子油 14 公克
煮熟的發芽藜麥 370 公克
切片豌豆 110 公克
切片青豆 85 公克
切片綠洋蔥 2 顆
對半切的櫻桃蕃茄 50 公克
烤胡桃碎粒 30 公克
切片酪梨 ½ 顆
紅胡椒粒 2 公克
萊姆汁 1 片量
作法
鮭魚：
穀物沙拉：