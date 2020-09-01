比較是人的天性，我們總是拿自己和別人比較，這個社會也教大家要不斷追求。這些想法可能會扼殺感恩之心，讓我們忘記要對自己所得心懷感激，也難以活在當下。



其實，我們擁有的最重要東西都是免費的，當你難過、沮喪、生氣，覺得沒什麼事值得感恩時，不妨深呼吸，把心思放在呼吸上，仔細感受自己的呼吸。只要這麼做，就能讓你重整心情，找回感恩之心。



每天寫下三件讓你心懷感激的事情，藉此常保感恩的態度。不必是什麼驚天動地的大事，也許是一個運動計畫、一頓美食，或是和在乎的人享受一段散步。這種日常小事也能帶來驚人的效果。研究發現每天寫下三件感恩的事情，可以大大提升整體的身心健康。



仔細想想，你會發現這個研究很有道理。當你心懷感恩，就不會覺得難過或煩惱。可以試著寫感恩日記，把注意力放在感恩自己擁有的事物，而非不足之處，看看自己可以多快找到心懷感激的新事物。