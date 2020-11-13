幕後設計故事：ACG Smith Rock

出發前往史密斯巨岩展開設計靈感之旅時，下雪的狀況很穩定。我們決定要從辦公室的燈光下抽身，呼吸新鮮空氣並投入戶外，為下一季 ACG 的設計汲取靈感。前一年夏天，野火燒毀了從瑪麗恩岔口一路延伸到黑山、姐妹鎮和史密斯巨岩的小徑。那年二月若要前往史密斯巨岩，唯一辦法就是越過奧勒岡州的至高點胡德山。
我們並沒有因此打退堂鼓，那天早上我們九個人在寒冷的 Nike 停車場集合。鞋款與服飾設計師、行銷人員、品牌設計師與銷售代表坐進三輛汽車，從比佛頓市的 Nike 總部出發，沿途經過胡德山下的吉格傑格和杜鵑花城等城鎮。還沒到政府營地，雪就開始下大了。
看到好幾輛十八輪大卡車在溝裡翻車、翻倒路邊後，我們決定按照路邊的指標採取最佳對策：「使用雪鍊」。我們跪在路邊，車輛在結冰的柏油路上呼嘯而過。我們一起解讀雪鍊的安裝說明：檢查菱形、往前拉 15 英呎、再次拉緊。確定雪鍊能緊緊穩住車輛，並在暴風雪中提供必要的額外抓地力後，我們繼續翻山越嶺。
我們緩緩前行，越過德舒特河時，已經過午。使用雪鍊的建議最高時速為 40 公里，但能見度有限，所以我們前進的速度更慢。當車隊終於抵達史密斯巨岩時，太陽已經沒入西邊的雲裡。
史密斯巨岩經常沐浴在陽光下，奧勒岡州的高地沙漠一年有超過 300 個陽光普照的日子，所以當時看到巨岩覆蓋著好幾吋的白雪，真的非常驚人。我們原先計劃要在史密斯巨岩西北邊一帶「苦難嶺」走一趟愉快的健行，高度快速上升 220 公尺抵達一處瞭望台，天氣好時，從那裡可以看見知名「猴臉」登山路線上的登山客及走繩運動好手。然而，所有的登山步道都因極端惡劣的天候而關閉。
一路穿過凶險的山隘，在惡劣天候中行進七個小時，最後只發現要去的地方關閉了，有些人或許會因此感到沮喪，但我們並未如此。在車上待了幾個小時後，光是下車就是一種獎勵。史密斯巨岩下的氛圍是如此地遠離塵世，空中的飄雪淹沒了所有聲響，暴風雪中一匹馬的膝蓋深陷雪中，步履蹣跚地橫越馬路。光線彷彿是從冷冰冰的地面發出，我們跑到雪地裡，堆起雪天使，彼此追逐打雪仗，直到天黑幾乎伸手不見五指。畢竟我們的目標就是要讓自己沉浸在史密斯巨岩的氛圍之中，哪怕受盡風霜，也要向我們眼睛所及和內心感受學習。
天色迅速變暗之際，我們前往過夜的地方，那是一間位於薩特爾湖岸樸素的山林小屋，坐落於傑弗森山和三指傑克火山之間。三指傑克火山是一座眠火山，以奧勒岡領地早期一名粗暴採礦者的名字命名。在車燈的照射下，小屋若隱若現，感覺既溫馨又吸引人。當我們駛入空蕩蕩的停車場時，雪繼續下著，堆積在輪胎邊，而我們將行李拖到門口。
在奧勒岡州的曠野中，手機訊號斷斷續續，受到大雪的影響，小屋的 Wi-Fi 也無法使用。雖然無法聯絡家人，告訴他們我們已安然穿過暴風雪，讓人覺得很難受，與外在世界切斷連結也帶來很特別的體驗。永無止盡地瀏覽網路和社群媒體，很容易讓人無法專注在眼前的事物上。有時，讓自己離線，重新把注意力放在大自然上很重要。
下雪的晚上，我們遵循了雪天歷史悠久的傳統：生一把火，盡情放鬆。我們聚集在酒吧，喝了些熱騰騰的飲料，分享當天的觀察與想法。比較了我們的裝備在路上及在惡劣天候中發揮的機能，我們對 ACG 下一季產品的機能有了新的觀點，也討論了提升產品設計的方法。討論完設計後，我們回到小屋的休息區，這裡的書架擺得滿滿的，從廉價小說到老舊的荒野指南都有。切斷和外在世界連結的我們，隨機從書架上取下書本，輪流唸書給彼此聽。對有些人來說，這是他們第一次 ACG 之旅，有些人則參加了好幾年。能有機會讓自己關機、活在當下、和不斷累積實力的設計團隊一起玩樂，在某些方面來說，與分享產品及特色的反饋一樣重要，這讓我們全體建立了連結與凝聚力。
隔天早上吃完早餐後，我們再一次聚在休息區，展開另一個靈感環節。這次每個人拿出背包，輪流擺出並介紹自己在這次旅程中攜帶的裝備，討論少了哪些裝備就撐不下去、哪些帶來的裝備最後沒有派上用場，並展示我們認為很獨特的戶外裝備。在輪流分享的過程中，我們聽見經驗豐富的戶外活動好手與城市行家的想法。針對戶外活動有哪些要點，每個人都分享了自己的觀點。藉由這個介紹物品的小遊戲，我們開始為下一季的 ACG 設計確認款式、發展新的點子並找出有共識的方向。
駛出停車場時，隊員之間有了不言而喻的連結感。往波特蘭的回程上，我們小心翼翼地駛過被雪覆蓋的路面，每個人都充滿了活力，準備好要將從彼此身上及戶外世界得到的收穫，帶回我們的創意設計上。由此可見，設計理應在野外完成，在外面才能看見工作室裡無法看見的事物，能善用環境、從中汲取能量、瞭解環境的挑戰，並反思用全身感官真正體驗一個地方時帶來的感受。你可以測試理論、分享意見，並集合環境與人的能量。
當我們與某個地方一起打造新事物，我們也是為這個地方發言。我們汲取靈感的地方是荒野，是戶外狂暴的魔力。為戶外發聲，就是為地球發聲，而地球代表了我們全體。