幕後設計故事：ACG Smith Rock

在惡劣天氣下開了 7 小時的險峻山路，最後卻發現目的地沒開，有些人可能會覺得很沮喪，但我們一點都不會。其實坐了好幾個小時的車以後，能夠置身戶外，就已經讓人很滿足了。史密斯巨岩山腳下的氣氛猶如異世界一般，空中的雪吸收了所有聲音，有一匹馬在暴雪中踏著及膝的雪緩慢前行，結霜的地面也似乎處處反射出光線。我們衝進雪地，躺在地上揮動手腳，畫出如天使般的形狀，也互相丟雪球，一直玩到天色暗到幾乎看不見，畢竟團隊的目標是要沉浸在史密斯巨岩的氛圍之中，不管天候狀況如何，都要從所見所感中學習。