幕後設計故事：ACG Smith Rock

下雪的晚上，我們遵循了雪天歷史悠久的傳統：生一把火，盡情放鬆。我們聚集在酒吧，喝了些熱騰騰的飲料，分享當天的觀察與想法。比較了我們的裝備在路上及在惡劣天候中發揮的機能，我們對 ACG 下一季產品的機能有了新的觀點，也討論了提升產品設計的方法。討論完設計後，我們回到小屋的休息區，這裡的書架擺得滿滿的，從廉價小說到老舊的荒野指南都有。切斷和外在世界連結的我們，隨機從書架上取下書本，輪流唸書給彼此聽。對有些人來說，這是他們第一次 ACG 之旅，有些人則參加了好幾年。能有機會讓自己關機、活在當下、和不斷累積實力的設計團隊一起玩樂，在某些方面來說，與分享產品及特色的反饋一樣重要，這讓我們全體建立了連結與凝聚力。