幕後設計故事：ACG Smith Rock

設計幕後故事：史密斯巨岩
二月濕冷的降雪在奧勒岡的高原沙漠累積了超過 60 公分，積雪深到州長宣布當地進入緊急狀態。如果我們早知道雪會下得這麼猛，情況或許會有所不同。不過這就是荒野的本質，一切都難以預測。
我們啟程前往史密斯巨岩尋找設計靈感時，已經持續下雪一陣子了，但我們還是堅決要走出辦公室，呼吸新鮮空氣、沉浸於戶外環境，為下一季的 ACG 商品找新點子。前一年夏天發生野火，燒毀了從 Marion Forks 經由 Black Butte 和 Sisters 通往史密斯巨岩的低海拔路線，所以我們在二月前往時，唯一能抵達的方法，就是翻越奧勒岡最高的胡德山。
但大家仍毫不畏懼。那天早上，九個人聚集在寒冷的 Nike 停車場，有鞋款和服飾設計師、行銷部同事、品牌設計師和業務代表，總共開三台車，從比佛頓的 Nike 總部出發，途經胡德山山腳下的 Zigzag 與 Rhododendron 等處，去到 Government Camp 附近時，雪勢開始明顯加劇。
看到幾輛 18 輪大卡車在路邊的溝渠翻覆後，我們決定最好還是遵照路旁的標示：「請用雪鏈」。車輛從一旁結冰的柏油路疾駛而過，大家就跪在路邊，一起研究雪鏈的使用說明：檢查菱形結構、往前拉 4.5 公尺、再次束緊。我們相信雪鏈能提升抓地力，讓車子能在暴風雪中穿越山口，所以便繼續前行。
但我們開得很慢，橫越德舒特河就耗了整個下午。裝上雪鏈後的建議最高時速是 40 公里左右，我們又因為能見度低而更慢。三台車終於抵達史密斯巨岩時，夕陽已沉入西邊的雲層深處了。
史密斯巨岩通常沐浴在陽光之中，畢竟奧勒岡的高原沙漠一年有超過 300 天日照，所以大家看到巨岩上覆蓋好幾吋深的積雪時，實在很驚訝。我們原本要走輕鬆的 Misery Ridge 路線，沿著史密斯巨岩西北側爬升大約 220 公尺，最後抵達瞭望點──天氣好的時候，可以看到有人在著名的 Monkey Face 路線攀岩或走繩。但當天因為天候嚴峻，所有步道都關閉了。
在惡劣天氣下開了 7 小時的險峻山路，最後卻發現目的地沒開，有些人可能會覺得很沮喪，但我們一點都不會。其實坐了好幾個小時的車以後，能夠置身戶外，就已經讓人很滿足了。史密斯巨岩山腳下的氣氛猶如異世界一般，空中的雪吸收了所有聲音，有一匹馬在暴雪中踏著及膝的雪緩慢前行，結霜的地面也似乎處處反射出光線。我們衝進雪地，躺在地上揮動手腳，畫出如天使般的形狀，也互相丟雪球，一直玩到天色暗到幾乎看不見，畢竟團隊的目標是要沉浸在史密斯巨岩的氛圍之中，不管天候狀況如何，都要從所見所感中學習。
眼見天色迅速變暗，我們也動身前往當晚要住的鄉村小屋，地點在薩特爾湖湖畔，坐落在傑斐遜山與三指傑克山之間。三指傑克山是一座休眠火山，名字是源自早年奧勒岡領地一位脾氣古怪的礦工。在車頭燈的照射下，小屋顯得十分溫暖誘人。大夥兒開進幾乎完全沒車的停車場，然後把行李拖到入口，雪仍繼續在輪胎周圍堆積。
在奧勒岡的荒野之中，手機訊號時有時無，由於暴雪影響，小屋的 Wi-Fi 也斷了。雖然很想聯絡家人報平安，說我們已順利穿越風暴區，但與外界隔絕的感受卻很特別。平常一直上網、滑社群媒體，太容易讓人忽略眼前的一切；有時候斷線一下，重新沉浸在自然世界是很重要的。
被雪困住的那晚，我們決定遵循下雪天的傳統：生火，然後放鬆。大家喝著熱到冒煙的飲料，圍在吧台聊起當天的想法與觀察，並互相分享各自的筆記，比較裝備在路途上及戶外天候下的功能，對產品機能有了新的觀點，並討論如何提升下一季的 ACG。聊完設計後，我們移動到小屋的休息區，發現有個擺滿各式書籍的書架，從通俗小說到老舊的荒野指南都有。與外界隔絕的我們隨機挑書，輪流讀給大家聽。有些人是第一次參與 ACG 之旅，有些則已參與許多年。能夠暫時抽離日常生活、專注在當下，並與多方設計師聚在一起，享受這種趣味時光，能為整個團隊建立更深的連結與凝聚力，就某種程度而言，和分享產品、功能方面的意見一樣重要。
隔天吃完早餐後，我們又在休息區進行了一場腦力激盪。這次，大家都帶來自己的背包，輪流攤出自己這趟旅程攜帶的裝備，討論哪些絕對不能少、哪些最後沒有用到，並介紹自己認為很特別的戶外裝備。一行人之中有資深戶外玩家，也有城市生活達人，每個人都一一說明自己在戶外最重視的是什麼。透過這樣的小小分享展示，我們開始找出彼此共同的模式、開發新點子，並為下一季的 ACG 方向取得了共識。
開出停車場時，大夥兒之間的連結似乎特別深刻。大家都充滿能量，小心地沿著積雪的路開回波特蘭，準備把這趟旅程的收穫和從彼此身上學到的一切，應用在產品設計上。這就是為什麼要到野外尋找設計靈感：可以看見在工作室看不到的事物，也可以體驗環境氛圍，從中汲取能量，了解大自然的挑戰，並用各種知覺徹底地感受所在的地方，還能驗證理論、交流想法，以人與自然結合的力量為基礎，打造出新的作品。
我們到戶外尋找靈感、開發新產品時，其實也是在為當地發聲。團隊所選的，向來都是充滿粗獷戶外魅力的野性之地。為大自然發聲等於為地球發聲，而地球也會承載我們所有人的聲音。