能鍛鍊強健腿部的 3 種弓箭步

強健的雙腿是進行各種運動和動作的動力引擎，我們將帶你瞭解 Nike Master Trainer Kirsty Godso 的 3 種弓箭步姿勢，幫你達成全新訓練目標。



如果你想獲得強健的雙腿，以利在跑步、舉重和其他運動中展現爆發力，我們會推薦你：前跨弓箭步。這個基礎徒手運動可加強核心、臀大肌、股四頭肌、大腿後側肌群、小腿，以及膝蓋和腳踝周圍的小肌肉，並改善平衡感。長時間下來，不僅負重能力變好，平衡感和穩定性也更出色，有助於進行各種運動。



改變前跨弓箭步的方向、速度和爆發力道，就能訓練額外的肌肉、改善心肺功能，並加強腿部力量，讓運動表現全面升級。



不知道如何執行嗎？別擔心！歡迎參考這些由 Nike Master Trainer Kirsty Godso 指導的下半身基礎動作變化式，為自己開創嶄新的鍛鍊體驗。