能鍛鍊強健腿部的 3 種弓箭步

Nike Training 的建議
訓練身體跑出高速，同時提升肌力和穩定性。
強健的雙腿是進行各種運動和動作的動力引擎，我們將帶你瞭解 Nike Master Trainer Kirsty Godso 的 3 種弓箭步姿勢，幫你達成全新訓練目標。
如果你想獲得強健的雙腿，以利在跑步、舉重和其他運動中展現爆發力，我們會推薦你：前跨弓箭步。這個基礎徒手運動可加強核心、臀大肌、股四頭肌、大腿後側肌群、小腿，以及膝蓋和腳踝周圍的小肌肉，並改善平衡感。長時間下來，不僅負重能力變好，平衡感和穩定性也更出色，有助於進行各種運動。
改變前跨弓箭步的方向、速度和爆發力道，就能訓練額外的肌肉、改善心肺功能，並加強腿部力量，讓運動表現全面升級。
不知道如何執行嗎？別擔心！歡迎參考這些由 Nike Master Trainer Kirsty Godso 指導的下半身基礎動作變化式，為自己開創嶄新的鍛鍊體驗。
3 項事前準備
立即試試這 3 種弓箭步變化式
這 3 種姿勢與傳統的前跨弓箭步不同，能讓身體以不同角度和運動面來鍛鍊。每個姿勢請單腿做 1 組，包含 8 到 10 下重複動作；或選擇其中一個姿勢，從單腿 2 組或 3 組開始，每組 8 到 10 下重複動作。務必要在自身體重下確實做好動作，也就是動作要放慢並維持掌控力。若要加強難度，可以增加重量、提升動作數和組數，但別忘了先快速檢查自己的姿勢。
1. 側弓箭步
肌肉鍛鍊部位：腹肌、臀大肌、股四頭肌、大腿後側肌群、小腿
簡化動作
在過程中盡量放慢動作，或次數和組數做少一點，直到你改善平衡和肌力。
強化動作
增加負重。將槓鈴架在上背部、雙手各持一個啞鈴，或者以高腳杯姿勢在胸前抓握壺鈴、啞鈴或藥球 (手臂記得彎曲)。如要利用高腳杯姿勢加強訓練上半身，可在下蹲時將負重向前推。
2. 等長屈膝弓箭步
肌肉鍛鍊部位：腹肌、臀大肌、股四頭肌、大腿後側肌群、大腿內側肌群、小腿
簡化動作
單純練習步驟一和二的屈膝弓箭步動作，不須做到等長側向移動。
強化動作
以高腳杯姿勢手持壺鈴或啞鈴，增加負重。
3. 抬膝前跨弓箭步
肌肉鍛鍊部位：腹肌、臀大肌、股四頭肌、大腿後側肌群、小腿
簡化動作
練習抬膝後跨弓箭步。往後跨一步，做出後跨弓箭步姿勢，前腳向下蹬地後跳起，將後腳膝蓋抬起至胸口高度。
強化動作
雙手各持輕量負重物，藉此增加阻力。
一起訓練吧
透過 Nike Training Club 應用程式掌握終極訓練資源。從專家設計的運動計畫到關於營養、心態、恢復及睡眠的全方位秘訣，NTC 是締造出色表現的必備利器。