Unisex (Asya Bedenleri)

Aşağıdaki çizelgeden doğru bedenini bul.

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Beden/Numara Çizelgesi
BedenXXSXSSMLXL2XL
Erkek Beden EşdeğeriXXSXSSMLXL2XL
Kadın Beden EşdeğeriXSSMLXL2XL3XL
Göğüs (inç)< 3131 - 33.533.5 - 3636 - 3838 - 40.540.5 - 4343 - 45.5
Kalça (inç)< 3232 - 3434 -3636 - 3838 - 4040 - 4242 - 44

Uyum İpuçları

İki beden arasındaysan üzerinde daha dar durması için küçük bedeni, daha bol durması için büyük bedeni sipariş ver.

Kalça ve göğüs ölçün önerilen farklı iki bedene denk geliyorsa kalça ölçüne uygun bedeni sipariş ver.

Nasıl Ölçülür?

  • GÖĞÜS: Mezurayı yatay tutarak göğsünün en geniş kısmını ölç.
  • KALÇA: Mezurayı yatay tutarak kalçanın en geniş kısmını ölç.