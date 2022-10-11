Uyum İpuçları

Vücut ölçülerinden biri iki bedenin arasındaysa üzerinde daha dar durması için küçük bedeni, daha bol durması için büyük bedeni sipariş ver.

Kalça ve bel ölçün önerilen farklı iki bedene denk geliyorsa kalça ölçüne uygun bedeni sipariş ver.



Nasıl Ölçülür?