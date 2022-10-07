Made to Play: Oyun Kurucular

Liderleri takip et.
Oyun Kurucular, yerel topluluklarda çocukları harekete geçirmek için çalışan Made to Play liderleridir. Oyun Kurucular arasında yer alan gruplardan biri de Nike Community Ambassador'larımızdır (NCA). NCA'lar, koçluk eğitimi almış Nike mağaza çalışanlarıdır. Dünyanın dört bir yanında Nike'ın Made to Play çalışmalarına yardımcı olarak mahallelerindeki çocukların ihtiyaçları olan oyuna erişebilmeleri için ellerinden geleni yaparlar. NCA'lar şimdi mahallende koçluk yapman ve Oyun Kurucu olman için ilham verici bir rehber sunuyor.
Rehberimizden bir sayfaya göz at.
İş ortaklarımızın değişime nasıl güç verdiğini gör.
İsyan, Berlin
Neide, Brezilya
Tamara, Güney Chicago
Ms. Lin, Çin
Ms. Lin, Çin
Fumi, Berlin
Jerome, Güney Afrika
Boundless Girls, Çin
Oynamamıza yardımcı olmanın yolları
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