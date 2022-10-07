Liderleri takip et.

Oyun Kurucular, yerel topluluklarda çocukları harekete geçirmek için çalışan Made to Play liderleridir. Oyun Kurucular arasında yer alan gruplardan biri de Nike Community Ambassador'larımızdır (NCA). NCA'lar, koçluk eğitimi almış Nike mağaza çalışanlarıdır. Dünyanın dört bir yanında Nike'ın Made to Play çalışmalarına yardımcı olarak mahallelerindeki çocukların ihtiyaçları olan oyuna erişebilmeleri için ellerinden geleni yaparlar. NCA'lar şimdi mahallende koçluk yapman ve Oyun Kurucu olman için ilham verici bir rehber sunuyor.

Rehberimizden bir sayfaya göz at.

İş ortaklarımızın değişime nasıl güç verdiğini gör.

İsyan, Berlin

Neide, Brezilya

Tamara, Güney Chicago

Ms. Lin, Çin

Made to Play: Oyun Kurucular

"Her zaman oynadığın rolün farkında olmalısın. İster gönüllü çalış ister sadece bir arkadaş ol, bıraktığın en küçük izlenimin veya yaptığın işin başkalarının hayatında büyük bir etki yaratabileceğini unutma."

—Liliana Bolanos,
Nike çalışanı ve NCA gönüllü koçu

Ms. Lin, Çin

Made to Play: Oyun Kurucular

"Her zaman oynadığın rolün farkında olmalısın. İster gönüllü çalış ister sadece bir arkadaş ol, bıraktığın en küçük izlenimin veya yaptığın işin başkalarının hayatında büyük bir etki yaratabileceğini unutma."

—Liliana Bolanos,
Nike çalışanı ve NCA gönüllü koçu

Fumi, Berlin

Jerome, Güney Afrika

Boundless Girls, Çin

Oynamamıza yardımcı olmanın yolları

Bilgi Edin

Koç

Şampiyon

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Koç

Şampiyon

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