Made to Play: Eğitim

Biz ne kadar çok şey bilirsek
onlar o kadar ileriye gider.
Bugüne kadar gördüklerimiz, bize oyunun değişim için güçlü bir katalizör olduğunu öğretti. Bu yüzden dünya genelinde oyunun faydaları ve sürekli olarak değişen gerçekliği hakkında herkesin acilen eğitilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü ne kadar çok şey öğrenirsek nasıl yardım edeceğimizi o kadar iyi biliriz. Ne kadar çok sayıda çözüm ararsak sunacağımız büyük, parlak gelecekler de o kadar fazla olur. İşe Designed to Move raporuyla buradan başla.
Oyun İş Ortakları
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Sen de Var mısın?
Seni aramıza katılmaya davet ediyoruz.
Yeni iş ortakları hakkında bilgilerden çocukları evde aktif tutma fikirlerine kadar
en yeni Made to Play içerikleri için kaydol.