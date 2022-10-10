Nike Hamile Koleksiyonu

Nike (M) sadece bir koleksiyon değildir. Annelik yolculuğu boyunca aktif olmak veya kalmak için ihtiyacın olan desteği bulabileceğin yerdir. Her uygulamamız farklı bir fayda sunar. Böylece kendine uygun olanı seçebilirsin. Her trimester için özel olarak hazırlanan Rehberli Koşular, pelvik taban sağlığından hareketle ilgili şehir efsanelerinin aslına kadar pek çok konunun işlendiği makale ve ipuçlarının yanı sıra, hem doğum öncesi hem doğum sonrası evresindeki sporcularla yapılmış röportaj ve podcast'ler burada seni bekliyor.