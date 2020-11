Yumurta Benim İçin Faydalı Mı?

Yumurta Yemenin En Sağlıklı Yolu

Uzmanlar, tüm bu bilgilerin ışığında haftada yarım düzineden fazla yumurta yememeni önerirken Dr. Stampfer, çoğu kişinin günde bir yumurta yiyebileceğini söylüyor (Maciel ise başka kolesterol kaynaklarını fazla tüketmiyorsan ve ailende kardiyovasküler hastalık yaşayan yoksa günde iki yumurta yemenin muhtemelen sorun olmayacağını söylüyor). Ancak her iki uzman da endişelerin varsa doktoruna danışmanı öneriyor ve belki de yumurtaya sınırlama getirmen gerekebileceğini söylüyor.



Kendisi de haftada birkaç yumurta yiyen Dr. Stampfer, doğru miktarı belirlemek için (her diyet tercihinde olduğu gibi bu da kişisel bir tercihtir) yumurtayı ne ile değiştireceğini düşünmeni söylüyor. Yumurtayı azalttığında protein almak için daha fazla işlenmiş et yemeye başlayacaksan yumurta yemeye devam et. Ama haftada birkaç kez yulaf ezmesi gibi işlenmemiş veya az işlenmiş gıdalar tüketeceksen yumurtayı azalt. Kararın ne olursa olsun, Maciel'a göre yumurtayı doymuş ve trans yağ miktarı yüksek gıdalarla (jambon ve sosis gibi) birlikte tüketmemelisin. Onun yerine sebzeli omlet yapmalı ve bir dilim tam tahıllı kızarmış ekmekle birlikte yemelisin.



Maciel, yumurtayı antrenmanını takviye etmesi için yiyorsan (akıllıca bir karar) antrenmanından yaklaşık bir saat önce veya sonra yemeni söylüyor. Yumurtadaki yağ, meyve gibi karbonhidratlarla bir araya geldiğinde sindirimi yavaşlatabilir ve kan şekeri seviyelerini dengede tutabilir. Böylece antrenman sırasında çöküş yaşamazsın. Antrenmandan sonra ise protein, yağ ve mikro besin maddesi karışımı güç toplamana hız kazandırabilir. Ama Rocky gibi yapma: Çiğ yumurta içmek kesinlikle iyi bir fikir değil.