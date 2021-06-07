Uzmanlara Göre Yeni Alışkanlıkları Kalıcı Hale Getirmek İçin 3 İpucu

Koşmadan önce bacakları sallamak. Sabah kalkınca yatağı toplamak. Tuvaletten sonra el yıkamak. Akşam yatmadan önce Insta'ya bakmak. Sabah çalan alarmı ertelemek.

Davranış değişimi ve alışkanlık oluşumunu araştıran King's College London kıdemli öğretim üyesi Dr. Benjamin Gardner, yararlı ya da zararlı tüm alışkanlıkların, sayısız kez yapıldığı için otomatikleşmiş hareketler olduğunu söylüyor. Bildiğin gibi, zararlı alışkanlıkları edinmek yararlı alışkanlıkları edinmekten daha kolaymış gibi gelir. Gardner, bunu alışkanlıkların bir ödüle yanıt olarak gelişmesine bağlıyor. Çikolata yemek, günün ilerleyen saatlerinde kan şekerini düşürecek olmasına rağmen seni yürüyüşe çıkmaktan daha çok mutlu edebilir.



Seni karanlık tarafa (çikolataya) çeken çok önemli bir bileşen daha var: Efor. Gene davranış değişimi ve alışkanlık oluşumu üzerine çalışan doktora öğrencisi ve sertifikalı kuvvet ve kondisyon uzmanı Sohee Lee, her zaman içgüdüsel olarak daha kolay seçeneği tercih ettiğimizi söylüyor. Yani sağlıklı alışkanlıklar edinmek istiyorsan onları yapmanın zor olduğunu düşünmene neden olan faktörleri ortadan kaldırmak, çok işine yarayabilir.