Uzmanlara Göre Yeni Alışkanlıkları Kalıcı Hale Getirmek İçin 3 İpucu

Nedir: İstediğin davranışı yapmak için içinde bulunan motivasyondan yararlanırsın.



İşe yaramasının nedeni: Bazı günler hiç havanda olmazsın. Lee'ye göre uzmanlar bu yüzden alışkanlıklarını sadece motivasyonla sürdürmeni önermiyor. Gardner ise motivasyonunu kullanmakta kararlıysan kendi içinde hissettiğin motivasyonun (iç motivasyon) daha çok işe yarayacağını söylüyor.



Gardner, iç motivasyonun en büyük parçalarından birinin keyif olduğunu söylüyor. Keyif aldığın bir davranış seçersen (ve neden keyif aldığına odaklanırsan) bu davranışı yapmak zor gelmez.



Elbette edinmek istediğin her alışkanlıktan keyif almayabilirsin. Bazılarımız antrenmandan önce ısınmayı sevmeyiz ama sakatlanmamak hoşumuza gider. Ayrıca normalde yapmaktan keyif aldığımız şeyleri yapmak istemediğimiz günler olabilir. Böyle durumlarda iç motivasyonun bir başka bileşeninden yararlanabilirsin: Kimlik.



Lee, "İstediğin davranışları yapmanın önemli bir parçası, kendine yönelik algını değiştirmektir." diyor. Kendini yogi olarak görüyorsan karanlık günlerde (gerçek veya mecazi anlamda) sabah yataktan çıkmak istememe ihtimalin azalır.



Yapman gerekenler: En açık stratejilerden biri, keyif aldığın bir alışkanlık seçmektir. Daha fazla sebze yemek istiyorsan ama kale sebzesini sevmiyorsan hoşuna giden bir yapraklı sebze yiyebilirsin.



Lee, kimliğini gizli silah gibi kullanmak istiyorsan beyninde kendine özeneceğin bir benlik oluşturmanı öneriyor. Daha az stres olmak istiyorsan yeni kimliğin "soğukkanlı, dengeli bir kişi" olabilir. Hangi davranışları yapacağına karar verirken soğukkanlı kişilik algınla uyumlu davranışları bilinçli olarak seçersin. Örneğin, geceleri meditasyon yaparsın veya pazar günleri sıcak banyo günün olur.