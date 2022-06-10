Teke Tek: Napheesa Collier x Sylvia Fowles

NC: Aynı soruyu üç gün önce ben sordum.



SF: 4,5 kilo almam iki yıl sürdü. Zor kilo alıyorum.



NC: Gerçekten de büyük dert [gülüyor].



SF: Ama geçen yıl sakatlandığımda, kilomun aslında fazla olduğunu fark ettim. Bacaklarım zaten çok fazla yük taşıyor, dolayısıyla aldığım 4,5 kilo eklemlerime iyi gelmedi. O yüzden bu sene farklı bazı şeyler yapıyorum. Pilates bana çok yardımcı oldu. Çok sağlıklı beslendiğim söylenemez ama yediklerime dikkat ediyorum.



NC: Evet, sen ve muhteşem genlerin. "İstediğim her şeyi yiyorum, genlerim iyi."



SF: Nelerle uğraşmak zorunda olduğumu görüyor musun? Bisiklet de çok faydalı oldu. Eklemlerimdeki yükü azaltan her şey işime yarıyor.



NC: Ben ondan yardım istiyorum, o ise bana şöyle diyor: "Benim genlerim iyi." [Gülüyor]



SF: Bana bu zamana kadar vücudumu korumak için ne yaptığımı sordu, ben de ona bu seneye kadar hiç ağrı sızı yaşamadığımı söyledim. Artık bu sene…



NC: Peki bu kaçıncı senen, 14 mü? Bunun bana bir faydası yok, Sylvia.



SF: Ağrı hissetmem için 14 sene geçmesi gerekti, özür dilerim. Pardon ama bu, elimde olan bir şey değil!