Teke Tek: Napheesa Collier x Sylvia Fowles

SF: Her şey demek. Aslında şu an durup düşününce komik geliyor, çünkü kendimi ABD basketbol takımının parçası olarak hayal bile etmemiştim. Çok çalışmam gerektiğini ve çok çalışsam bile her şeyin yolunda gitmesi gerektiğini biliyordum. Şu an ona odaklanmış durumdayım. Bu noktaya gelmek ve bunun farkında olmak kolay iş değil. Şimdi hedefime ulaşmak için çok çalışacağım. Bu altın madalyayı kazanmak, benim için ilkini kazanmak kadar önemli.



NC: Syl'in dediği gibi, her şey demek. Kendimi bildim bileli yaz oyunlarını izledim. Takımın parçası olmak büyük bir onur. Bunun için çok heyecanlıyım. Dolayısıyla sahaya çıkıp altın madalya kazanmak, hayalimin gerçekleşmesi demek. Bu büyük kişisel hedefime ulaşmam muhteşem bir şey olur. Altın madalya kazanmam inanılmaz olur.



SF: Başarı üstüne başarı.



NC: Başarı üstüne başarı.