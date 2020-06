Koşu Performansını Artırmak İçin Doğru Nefes Alma Teknikleri

Derin bir nefes almanın gerçekte ne anlama geldiğini ve daha güçlü ve uzun koşmana nasıl yardımcı olabileceğini öğren.

Koşarken hiç düşünmeden nefes alıp verirsin; ancak ne kadar iyi nefes aldığın, mesafeni ve hızını etkileyebilir. Bu yazıda, koşarken ve günlük hayatında daha kolay nefes almana yardımcı olmak için karından nefes alma (diyaframınla derin nefes alma) tekniğinin inceliklerini öğreteceğiz.



Nefes al, nefes ver, tekrarla. Bunu her gün, tüm gün otomatik olarak yaparız. Ama bilinçsiz olarak alıp verdiğimiz nefes, performansımız ve sağlığımız için en etkili nefes tekniği olmayabilir.



Breathing for Warriors kitabının yazarı klinik psikolog Dr. Belisa Vranich, "Mesele şu: Birisi 'derin bir nefes al' veya 'derin derin solu' dediği zaman aslında bunun ne demek olduğunu bilmiyoruz. Herkes göğsünü şişirmesi gerektiğini, bunun iyi bir nefes tekniği olduğunu düşünüyor." diyor.



Vranich, göğsünü havayla doldurduğunda aslında akciğerlerinin çok küçük bir kısmını kullandığını ve daha fazla oksijen almak için daha hızlı nefes alıp vermek zorunda kaldığını söylüyor. Bu da koşu söz konusu olduğunda hiç istenen bir durum değildir. Nike Running global baş koşu koçu Chris Bennett, "Nefes alıp vermen hızlıysa ve derin değilse kaslarına yeterince oksijen gitmiyor demektir. Bu duruma içgüdüsel tepkin daha hızlı nefes alıp vermek olur ama bu da nefesinin derinliğini iyice azaltır." Yeterince hava almazsın ve yaptığın her iş zorlaşır. Bu açıdan bakıldığında, nefes alıp vermek gibi çok basit bir şeyin potansiyelini kısıtladığı son derece açıktır.