Paris Sokak Basketbolu Dünyasının En Yeni Film Yapımcısı Lamine Conté ile Tanış 

Basketbola hep ilgi duydun mu?

Eskiden sadece futbol oynardım. Orta okulda çoğu arkadaşım basketbol oynasa da ben hep futbolu tercih ettim, çünkü basketbolun uzun boylular için olduğunu sanıyordum ve o zamanlar çok kısaydım. Basketbola 14 yaşımda başladım ve bir daha hiç bırakmadım. Geç başladım ve geç geliştim. Takıma herkesten sonra girdiğim yetmiyormuş gibi, oynamayı öğrenmem de zaman aldı. 16 yaşıma kadar bana inanan bir koç bulamadım. Eski bir basketbolcu ve yerel mentor olan Mohammed, beni kanatlarının altına aldı. Yaşımın büyüklüğü ve yeteneksizliğim düşünüldüğünde, bu yaptığı hiç de kolay bir iş değildi. Ama azmimde ve motivasyonumda bir şeyler görmüş olmalı. O yaz benim için her şey değişti. Yaz kampları ve AAU basketbolu için ABD'ye gitmeyi deneyecek kadar iyi hale geldim.