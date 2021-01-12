Paris Sokak Basketbolu Dünyasının En Yeni Film Yapımcısı Lamine Conté ile Tanış 

Karşınızda Mister Pvris: Şehrinin basketbol dünyasını belgelendiren basketbol tutkunu.
Basketbol küresel bir spor olsa da, şehirlerin açık hava sahalarında oynanan sokak basketbolunun kuralları yöreden yöreye değişir. Paris'in sokak basketbolunun kendine has canlı bir havası var. 23 yaşındaki film yapımcısı Lamine Conté ("Mister Pvris"), şehrindeki sokak basketbolu dünyasını belgelendirmeye başladığında bu havayı sergilemek amacındaydı. Videolarını bazen yan çizgiden, bazen de kendisi oynarken çeken Lamine, Paris'in dört bir yanında oynanan maçları dolaşarak Paris basketbolunun seslerini, enerjisini, stilini yakalayan samimi ve özgün anları ölümsüzleştiriyor ve sokak basketbolunun filtreden geçmemiş bir portresini sunuyor.
19. bölgede bulunan Stalingrad sahasında maç arası molası veren Lamine'i, ayaklarını banka kaldırmış otururken bulduk. Sohbetimiz sık sık kendisine selam veren oyuncular ve oradan geçenler tarafından bölündü. Sonra da yeni maçı için yanımızdan ayrıldı.
Basketbola hep ilgi duydun mu?
Eskiden sadece futbol oynardım. Orta okulda çoğu arkadaşım basketbol oynasa da ben hep futbolu tercih ettim, çünkü basketbolun uzun boylular için olduğunu sanıyordum ve o zamanlar çok kısaydım. Basketbola 14 yaşımda başladım ve bir daha hiç bırakmadım. Geç başladım ve geç geliştim. Takıma herkesten sonra girdiğim yetmiyormuş gibi, oynamayı öğrenmem de zaman aldı. 16 yaşıma kadar bana inanan bir koç bulamadım. Eski bir basketbolcu ve yerel mentor olan Mohammed, beni kanatlarının altına aldı. Yaşımın büyüklüğü ve yeteneksizliğim düşünüldüğünde, bu yaptığı hiç de kolay bir iş değildi. Ama azmimde ve motivasyonumda bir şeyler görmüş olmalı. O yaz benim için her şey değişti. Yaz kampları ve AAU basketbolu için ABD'ye gitmeyi deneyecek kadar iyi hale geldim.
Bize sahadaki stilinden bahseder misin?
Hücuma dönük bir oyuncuyum. Orta noktalardan sayı ararım, üç sayılık atarım, içeri girerim. Her şeyi yapmayı severim. Savunma tarafım çok güçlü değil. Sahada oyunu ciddiye alırım.
Film dünyasına nasıl girdin?
Paris basketbolunun rekabetçi doğasını belgelendirmek istedim. Her şey, rakibimin üzerinden smaç bastığım ve sahada geri geri koşarken ona laf attığım bir videoyla başladı. Video Twitter'da viral oldu ve projem bir gecede gerçeğe dönüştü. Sosyal medyadan çok anlamam ama birkaç gün içinde logodan isme kadar her şeyi bulmam ve editoryal kararları vermem gerekti. Mümkün olduğunda oyunculara mikrofon takmaya karar verdim. Böylece oyunlar daha heyecanlı olacaktı. Şu anda misyonum olabildiğince sıkı oynamak ama daha da önemlisi, basketbol [oynamak] için duyduğum heyecanla oyunu belgelendirmeye yardımcı olacağım. Maçlara bu enerjiyi taşıyorum ve yedekte beklerken söz dalaşına giriyorum. ABD'de basketbol oynarken öğrendiğim bir şey varsa o da her zaman insanları eğlendirdiğinden emin olmak.
"Her şey, rakibimin üzerinden smaç bastığım ve sahada geri geri koşarken ona laf attığım bir videoyla başladı."
Bize her yıl Paris'te düzenlenen Quai 54 sokak basketbolu turnuvasından bahseder misin?
Buradan dünyanın en iyi sokak turnuvasını düzenlediği için Hamadoune Sidibé'ye teşekkürlerimi iletiyorum. Quai 54, şehrin basketbolcularının gurur kaynağı. Seviyesi inanılmaz, atmosferi olağanüstü ve herkes tarafından biliniyor. Organizatörlerini tanıyorum. Hamadoune, sağ elimin iyi olduğuna inanmasa bile iyi birisi. Söz dalaşı yapmayı iyi bilir. Bir gün bu turnuvada oynayacağım. Paris sokak basketbolunun ruhunu başarıyla yakalıyor. Sokak basketbolu Paris'te her zaman enerjiktir, eğlencelidir ve basketbol kitlesi de çok iyidir.