Paris Sokak Basketbolu Dünyasının En Yeni Film Yapımcısı Lamine Conté ile Tanış 

Film dünyasına nasıl girdin?

Paris basketbolunun rekabetçi doğasını belgelendirmek istedim. Her şey, rakibimin üzerinden smaç bastığım ve sahada geri geri koşarken ona laf attığım bir videoyla başladı. Video Twitter'da viral oldu ve projem bir gecede gerçeğe dönüştü. Sosyal medyadan çok anlamam ama birkaç gün içinde logodan isme kadar her şeyi bulmam ve editoryal kararları vermem gerekti. Mümkün olduğunda oyunculara mikrofon takmaya karar verdim. Böylece oyunlar daha heyecanlı olacaktı. Şu anda misyonum olabildiğince sıkı oynamak ama daha da önemlisi, basketbol [oynamak] için duyduğum heyecanla oyunu belgelendirmeye yardımcı olacağım. Maçlara bu enerjiyi taşıyorum ve yedekte beklerken söz dalaşına giriyorum. ABD'de basketbol oynarken öğrendiğim bir şey varsa o da her zaman insanları eğlendirdiğinden emin olmak.