Mükemmel Koşu Rotasını Oluştur

İlgini canlı tutmak ve güvenli bir şekilde koşmak için bilmen gereken her şey.

Antrenmanının sıkıcı hale gelmemesini sağlamak, motivasyonunu ve kararlılığını artırırken istikrarlı bir şekilde koşmana yardımcı olur. Ayrıca antrenmanına çeşitlilik katarsan süreçten keyif de alırsın.



Aynı rotaları tekrar tekrar koşmak, hemen her koşucunun sahip olduğu bir alışkanlıktır. Ancak bu alışkanlık, koşma isteğini öldürebilir.



Nike Running global baş koşu koçu Chris Bennett şöyle diyor: "Her gün aynı 5K'yı koşuyorsan bunun neresi eğlenceli? Kazandığın tek başarı, 'Bir koşuyu daha bitirdim.' diyebilmek."



Bennett, koşularını mümkün olan her şekilde çeşitlendirmenin spor yapma isteğini koruman açısından çok önemli olduğunu söylüyor ve ayrıca kaslarını farklı şekillerde çalıştırmak (daha fit olmak ve kuvvet kazanmak için), vücudunu sağlıklı tutmak ve beynini çalıştırmak açısından vazgeçilmez olduğunu ekliyor.



Koşularını çeşitlendirmek ve yeni yerleri güvenli bir şekilde keşfetmek için bu ipuçlarını kullandığında, koşmaya çıkmaya hep istekli ve hazır olacaksın.