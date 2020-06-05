Mükemmel Koşu Rotasını Oluştur

Parkta düzenli olarak koştuğun bir rotan olması, çok fazla düşünmeden dışarı çıkıp koşmanı sağlaması açısından iyidir (her işte olduğu gibi koşuda da işe başlamanın işin yarısı olduğunu hepimiz biliyoruz). Ancak nasıl her gün aynı yemeği yemiyorsak koştuğumuz rotayı da arada sırada değiştirmemiz gerekir.



Nike kıdemli global koşu direktörü Chris Bennett (koşu koçu Bennett), şöyle diyor: "Her gün aynı 5K'yı koşuyorsan bunun neresi eğlenceli? Kazandığın tek başarı, 'Bir koşuyu daha bitirdim.' diyebilmek."

Koşu Koçu Bennett, koşularını mümkün olan her şekilde çeşitlendirmenin, spor yapma isteğini uzun vadede koruman açısından çok önemli olduğunu söylüyor ve ayrıca kaslarını farklı şekillerde çalıştırmak (genel olarak daha fit olmak ve koşu için kuvvet kazanmak amacıyla), vücudunu sağlıklı tutmak ve beynini çalıştırmak açısından vazgeçilmez olduğunu ekliyor.



Aynı rotada koşmaktan sıkıldın mı? Koşularını çeşitlendirmek ve yeni yerleri güvenli bir şekilde keşfetmek için bu ipuçlarını kullandığında, koşmaya hep istekli olacaksın.