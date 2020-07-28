Mükemmel Koşu Rotasını Oluştur

Yolda Güvende Ol

01. Önceden Plan Yap



Aklına estiği zaman kapıdan çıkıp koşabilirsin. Ama plan yapmak, koşuyu daha güvenli ve eğlenceli bir etkinlik haline getirir. Bu, canın istediğinde yeni rotaları veya mahalleleri keşfedemeyeceğin anlamına gelmez. Woods, dışarıya çıkmadan önce koşunu haritada planlamanı ve en azından çeşmeler ile umumi tuvaletlerin nerelerde olduğuna bakmanı söylüyor: "Evden 8 km uzaktayken susamayı veya tuvaletinin gelmesini ve o halde koşmak zorunda kalmayı istemezsin." Woods, tek başına koşacaksan planını bir arkadaşına haber vermeni ve her duruma karşı yanına nakit para ile bir banka ya da kredi kartı almanı öneriyor.



02. Hava Durumunu İki Kez Kontrol Et



Hava sürekli değişmeseydi hep konuştuğumuz bir konu olmazdı, değil mi? Sıcaklıktaki küçük bir değişiklik ve koşullardaki potansiyel bir olumsuzluk bile seçeceğin rotayı, yanına alacağın su miktarını ve ne giyeceğini etkileyecektir. Büyük değişiklikler ise hazırlıklı olmadığın takdirde tehlikeli olabilir.



Hava iyi olmadığı halde koşmakta kararlıysan rotanı duruma uygun şekilde ayarla. Örneğin, hava yağmurluysa ve su birikintilerine girmek istemiyorsan arazi koşusuna çıkma. Yağmur, yolda görüş mesafesini düşürüyorsa pistte koş.



03. Trafikten ve Hava Kirliliğinden Kaçın



Rotanın seni nereye götürdüğüne dikkat et. Yolda koşuyorsan arabalarla arana mesafe koymak için geniş bir bankette veya koşu şeridinde koş. Ayrıca kalabalık saatlerde koşmamaya çalış. O saatlerde sokaklar dolu olur ve hava kirliliği artabilir.