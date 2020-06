Koşucuların Ne Kadar Su İçmesi Gerekir?

Alman Gereken İdeal Sıvı Miktarı Nedir?

Sıvı kaybının koşu üzerindeki etkileri çok ciddi olsa da, sıvı alımın üzerine çok fazla kafa yorman gerekmez. Bir Institute of Medicine of the National Academies raporuna göre, sağlıklı insanların çoğunun günlük sıvı alım ihtiyaçlarını karşılaması için susadığında su içmesi yeterlidir.



Bununla birlikte, belirli bir hedef doğrultusunda hareket etmeyi tercih ediyorsan seninle birkaç istatistik paylaşalım: Rapora göre yeterli miktarda sıvı alan kadınların gün boyunca içtikleri içecekler ve yedikleri yiyeceklerden aldıkları su miktarı 2691 mL iken bu değer erkekler için 3696 mL. Sıvı alımının yaklaşık yüzde 80'i sudan ve diğer içeceklerden, kalan yüzde 20'si ise su açısından zengin yiyeceklerden geliyor (özellikle meyveler ve sebzeler iyi kaynaklardır).