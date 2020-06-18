Koşucuların Ne Kadar Su İçmesi Gerekir?

Araştırmalara göre, vücut ağırlığının yüzde 2'sinden fazla oranda sıvı kaybı yaşamak, dayanıklılık performansında düşüşe neden olabilir (Hiç o kadar sıvı kaybetmeyeceğini mi düşünüyorsun? Hızlı bir hesaplama yapalım: Kilon 68 ise bu oran 1 kilo ağırlığında suya karşılık gelir. Bu miktarda sıvıyı sıcak bir günde ve/veya zor bir koşuda kolayca kaybedebilirsin). Başka araştırmalar ise sıvı kaybının algılanan efor derecesini artırdığını gösteriyor. Bu sonuç oldukça mantıklı: Egzersiz daha zor geliyorsa muhtemelen performansın da düşecektir. Journal of Athletic Training'de yayınlanan bir araştırma, koşucuların yüzde 70'inin sıvı kaybı yüzünden performansında büyük bir düşüş olduğuna inandığı bir veya daha fazla olay yaşadığını buldu.



Vücudundaki su miktarının değişmesi; sodyum, potasyum, kalsiyum, klorür ve magnezyum gibi elektrolit ve temel mineral seviyelerini de bozabilir. Ryan, "Kaslarının düzgün çalışması için bu elektrolitlere ihtiyacın var." diyor. Bunlar besin maddelerini hücrelerine taşır, atık maddeleri hücrelerinden alır ve kalbin de dahil olmak üzere sinir ve kas fonksiyonlarını kontrol etmeye yardımcı olur. Tüm bunlar da performans açısından çok önemlidir.