Koç Patrick Sang'e Göre Kontrolcü Spor Ebeveynleriyle Nasıl Başa Çıkılır

Akrabalar genellikle baskı kurmanın kendi hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacağını düşünür. Onlara bütün mesele, koşucunun yarış gününde kendisini biraz daha zorlamasıymış gibi gelir. Yapılması gereken asıl çalışmanın saatlerce antrenman yapmak ve hazırlanmak olduğunu her zaman görmeyebilirler. En güçlü motivasyon kaynağının içimizde olduğunu bilmeyebilirler.



Anne babanın da eskiden sporcu olduğunu söyledin ama sanki sporcuların yaptığı günlük çalışmayı ve her sporun özveri ve çaba gerektirdiğini unutmuş gibiler. Bence onları antrenmanına davet etmelisin. Isınmanı, esneme hareketleri yapmanı ve engelleri tekrar tekrar aştığını görsünler. Tempon, duruşun ve zihinsel dayanıklılığın üzerinde çalışmana şahit olsunlar. Sporun için neler yaptığını gördükleri zaman, zaten kendini her gün ne kadar zorladığını anlamaya başlayabilirler. Kendi kaygılarını bir kenara bırakıp sana "Başaracaksın!" diyebilirler.



Bazen yanıt onların sesini bastırmak değil, içinden geçtiğin süreci ve tutkunu anlamalarına yardımcı olmaktır.



Bu üzerindeki baskıyı azaltmazsa onlarla konuşman gerekecek. Onların söylediklerinin seni motive etmediğini, tam aksine dikkatini dağıttığını anlat. Onlar kendi sporlarını ne kadar sevdiyse senin de kendi sporunu o kadar sevdiğini söyle. Bunu yapmak için cesaretini toplamalısın. Ama emin ol, buna değecek.



Şu anda anne babanla konuşabilseydim onlara sporunu bu kadar seven bir kızları olduğu için ne kadar şanslı olduklarını söylerdim. Koşuya karşı duyduğun sevgiyi yok etmek yerine korumaları, üzerine titremeleri ve seni desteklemeleri gerektiğini söylerdim. Ayrıca şu andaki davranışlarının onlara istedikleri şeyi vermeyeceğini söylerdim. İçindeki ateşi güçlendirmek istiyorlarsa ona alan tanımaları gerektiğini bilmeliler.



Bir de üçünüze bir hatırlatma yapmak istiyorum: Hepiniz aynı şeyi istiyorsunuz. Hem sen hem de anne baban, tüm potansiyelini ortaya çıkarmanı istiyorsunuz. Bu hedefe giden yolun baskı değil destekle aşılacağını anlamalarına yardımcı olabilirsen koşmaktan yeniden keyif alacağına şüphem yok. Hem anne baban da (sağlıklı bir mesafeden) daha mutlu olabilir.



Koç Sang