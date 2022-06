Kızına Spor Yapmayı Neden Sevdirmelisin ve Nasıl Sevdirirsin?

Nike ile birlikte Kız Çocuklara Koçluk Yapma Rehberini hazırlayan Center for Healing and Justice Through Sport kurucusu Megan Bartlett, nasıl spor ve egzersiz yaptığının ve bunları nasıl savunduğunun kız çocukların yaklaşımı üzerinde çok etkili olduğunu söylüyor. Bartlett, ne kadar aktif olursan ve aktivitelere ne kadar olumlu bir dille yaklaşırsan ("Bugün koşacağım için çok heyecanlıyım!" gibi) kız çocukların sporla pozitif ilişkiler kurma ihtimalinin o kadar artacağının altını çiziyor. Fry ise kız çocuklarla beraber spor yapmanın bir o kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor. Yani ister 3 ister 13 yaşında olsun, onun istediği bir aktiviteyi (böylece daha çok eğlenir) onunla birlikte yapman çok işe yarar.



Ayrıca kız çocuğunu hareket etmesine yardımcı olacak spor sütyeni, ayakkabı ve giysi gibi doğru spor ekipmanlarıyla spor yapmaya hazırlamalısın. Antrenmanlarına ve maçlarına olabildiğince gidip onu destekle. Onu amatör kadın maçlarına götür. Onunla dersleri ve arkadaşları hakkında konuştuğun gibi spor hakkında da konuş. Issokson-Silver, onun tüm bu adımlar sayesinde sporu hayatının doğal ve heyecan verici bir parçası gibi göreceğini ve spora devam etmesi için gereken öz güveni kendinde bulacağını söylüyor.