Kızına Spor Yapmayı Neden Sevdirmelisin ve Nasıl Sevdirirsin?

Serena ve Shalane gibi isimlerin spora damgalarını vurması, kadınların spor dünyasında yeterince temsil edilmediği gerçeğini değiştirmiyor. Women’s Sports Foundation (WSF) tarafından hazırlanan 7-13 yaş arası kız çocuklar raporuna göre kız çocuklar spora erkek çocuklardan daha geç başlıyor. Genç kızların spor yapma ihtimali, erkek çocuklardan yüzde 15 daha az. Spor yapanların 14 yaşına kadar sporu bırakma ihtimali ise erkek çocuklara kıyasla neredeyse iki kat daha yüksek. Canadian Women & Sport adlı kuruluşun hazırladığı bir rapora göre, her üç genç kızdan biri ergenliğinin sonlarına doğru sporu bırakırken bu oran genç erkeklerde yalnızca onda bir.



Bunun nedeni ne? Bebeklik döneminden üniversite çağına kadar kız çocuklar ile spor arasına birçok engel dikiliyor. Bunların bazıları vücutlarında yaşadıkları değişiklikler olurken bazıları, potansiyellerine toplum tarafından getirilen dayatmalardan oluşuyor.



Biyolojiyi ele alalım. Kansas Üniversitesi Spor ve Egzersiz Psikolojisi Laboratuvarı direktörü Dr. Mary Fry, erkek çocukların gelişen kasları, kalınlaşan sesleri ve göğüslerinde çıkan kıllardan gurur duyarken kız çocukların büyüyen göğüslerinden, regl olmalarından ve hormonlarının etkilerinden utanabileceğini, bu yüzden spor yapmayı istemeyebileceklerini söylüyor ve kıyas yapıp kendinden şüphe duymayı kolaylaştıran sosyal medya yüzünden kız (ve erkek) çocukların sahaya çıkmak yerine yedek kulübesinde oturmayı isteyebileceğini ekliyor.



Aile dinamikleri ve cinsiyet stereotiplerinin de bu durumda oynadığı bir rol vardır. WSF araştırma ve eğitim başkan yardımcısı Karen Issokson-Silver'a göre ebeveynler (veya ebeveyn figürleri), kız çocukların spor ile kurduğu ilk ilişki üzerinde en büyük etkiye sahiptir ve genellikle çoğu evde kız çocukları spora başlatmak, erkek çocukları spora başlatmak kadar değerli görülmez: "Bazı ailelerde babaların küçük kızları yerine oğullarıyla top oynaması çok daha yaygın bir durumdur." Spor yapmak için ebeveynlerinden destek görmeyen kız çocukların spora ilgisi ise erkek çocuklardaki gibi erken başlamayabilir veya hiç ortaya çıkmayabilir.



Bunların dışında, bir de kültürümüz var. USC ile Purdue'nun yaptığı bir çalışmaya göre, televizyon yayınlarında kadın sporlarına sadece yüzde 5, erkek sporlarına ise yüzde 95 yer veriliyor. Ayrıca kadın sporcular çoğu spor dalında erkeklerden yüzde 15-100 daha az kazanıyor. Issokson-Silver, bu gerçeklerin özellikle etki altında kalması daha kolay olan çocuklara kadın sporcuların daha az önemli veya değerli olduğu mesajını gönderdiğini söylüyor. Ayrıca daha yüksek olan sporu bırakma oranları (ve kadın koçların azlığı) yüzünden kız çocukların örnek alabileceği, aynı cinsiyetten sporcuların erkek çocuklarınki kadar olmadığını ve bunun da döngüyü sürdürdüğünü ekliyor.