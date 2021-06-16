Jordin Canada ve Jrue Holiday'in Karantinada Yaşarken Adalet İçin Verdikleri Savaş

Jrue: Bunun bir yönü de deneyimlerini başkalarıyla paylaşmak ve o deneyimler üzerinden bağ kurmak. Bu çok büyük bir şey. Bugün bunun, sosyal medyanın büyük bir parçası olduğunu düşünüyorum. Sosyal adaletsizlik veya ruh sağlığı fark etmez; bazen sezona çok fazla odaklandığımız için bir NBA veya WNBA oyuncusunun neler yaşadığını fark etmiyoruz. Ama biz de herkes gibi insanız; bizim de sorunlarımız var. Konuşmanın, başkalarına ulaşabilmenin ve bizim de herkesle aynı sorunlara sahip olduğumuzun fark edilmesinin bizi birbirimize yaklaştırdığını düşünüyorum.



Jordin: Benim neslimin olan bitenin farkında olduğunu ve sosyal adaleti savunmak istediğini görüyorum. Sonra bir sporcu olarak benim de aynı sorunları yaşadığımı fark ediyorum. Ben de insanım. Benim de hislerim var. Benim de sorunlarım var. Ama insanların bizim ve diğer sporcuların arkasında olduğunu görmek muhteşem bir şey. Çünkü mesele sadece biz değiliz; işin içinde gelecek de var. Geleceğin siyahiler için çok daha iyi olmasını sağlamak amacıyla mümkün olan her şeyi yapmak istiyorsun.