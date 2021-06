Jordin Canada ve Jrue Holiday'in Karantinada Yaşarken Adalet İçin Verdikleri Savaş

İki ligin de fanuslarda oynanmasına karar verildiği anda, basketbol dünyanın en büyük sosyal adalet platformuna dönüştü. Oyuncular bunun hakkında nasıl konuştu? Diz çöküp çökmeyeceğinize veya formanızın üzerine ne giyeceğinize nasıl karar verdiniz?

Jordin: Sezonu oynamaya karar vermeden önce, ilk olarak "Say Her Name" kampanyasını desteklememiz gerektiğini biliyorduk. Diz çöküp çökmemeye takımlar kendileri karar verdi. Seattle Storm olarak milli marş çalınırken sahada olmak istemiyorduk. Bu yüzden milli marş çalınırken soyunma odasına dönüyorduk ve başlama atışından hemen önce sahaya geri dönüyorduk. Sezon boyunca insanları oy kullanmaya teşvik etmek için sesimizi nasıl kullanabileceğimizi konuştuk. Ayrıca polis şiddetinin kurbanı olan bir siyahi kadın için mücadele ederek insanlara ülkede neler olup bittiğini göstermek istedik.



Jrue: Takımlar ve oyuncular arasında konuşma olması önemlidir. Biz diz çöktük çünkü bunun bir dayanışma işareti olduğunu düşündük. Her iki takım da bunu yapmaya karar verdi. Yaptığımız her şeyde birlik olmak istedik. Diz çökmek istemeyip ayakta duran oyuncuları bile desteklemek istedik. Onlara karşı hiçbir öfke duymadık. Tek isteğimiz birlik olmaktı. Böyle zamanlarda basketbol oynuyorum çünkü yaptıklarım basketbolla sınırlı kalmıyor. Asıl önemli olan, bir başkasının elinde hayatını kaybeden insanlar. Basketbol oynadığımızda onları temsil ediyoruz, konuşulmalarını sağlıyoruz ve kültürümüzün dünya için ne kadar çok şey yaptığını gösteriyoruz. Bunu yapmaya da devam edeceğiz.