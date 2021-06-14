Jordin Canada ve Jrue Holiday'in Karantinada Yaşarken Adalet İçin Verdikleri Savaş

Dış dünyadan tamamen soyutlanmaya nasıl uyum sağladınız?

Jrue: Ligde 11 yıldır oynuyorum. Yani 11 yıl boyunca özgürlüğüm kısıtlanmadan basketbol oynadım. Bu fanusa iki aylığına girdiğimdeyse kısıtlanmak bana garip geldi. Ama hepimizin başarmak istediği bir nihai hedef vardı. Bu yüzden işi bozmamak için rejime ve disipline alıştık. Başta berbat geçeceğini düşünmüştüm ama o kadar da kötü değildi.



Jordin: Alışmamız gereken bir durumdu. Yabancı bir ülkeye gitmişiz ve ilk birkaç haftayı izole geçiriyormuşuz gibiydi. Odalarımızda kalmamız gerekiyordu. Antrenmanlar ve takım toplantıları dışında takım arkadaşlarımızla bir araya gelemiyorduk. Diğer takımlarla takılamıyorduk. Ama işler değişmeye başladıkça düzeldi. Sonunda kısıtlamaları biraz gevşettiler ve hem takım arkadaşlarımızla hem de diğer takımlarla vakit geçirme fırsatımız oldu.



Çoğunlukla odalarımızdaydık ve kendimizi meşgul edecek şeyler yapıyorduk. Senin de dediğin gibi, daha önce bununla kıyaslanabilecek durumlar yaşamıştık. Buna rağmen zor geçti. Zihinsel açıdan çok yorucuydu çünkü fanusta tek başınaydın ve kimse seni ziyarete gelip yanında olmuyordu. Bu, beni zihinsel açıdan daha güçlü olmaya, odağımı ve zihin yapımı korumaya, basketbol oynamak için orada olduğumu aklımda tutmaya hazırladı. Yani hayatımızda sadece basketbol vardı. Tabii Netflix'i de unutmamak lazım. Film izleyip durdum. Zaten yapabileceğim başka bir şey yoktu.