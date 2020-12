İyi Türden "Rahatlatıcı" Yiyecekler Var Mı?

1. Kendini iyi hissetmenin ne demek olduğunu doğru anla.

Precision Nutrition'ın program direktörü Dr. Krista Scott-Dixon'a göre rahatlık, yediğin yiyecekten çok o yiyeceği yedikten sonra vücudunun durumu ile ilgilidir: "Geçici bir hissizlik ('yiyecek koması') veya şiddetli bir duygu hissetmek yerine kendini sakin hissetmeli ve sürdürülebilir, odaklanmış bir uyanıklık durumunda olmalısın." Yani kendini uyuşuk veya gergin değil, pazar sabahı balkonunda oturup kahve içiyormuş gibi hissetmelisin.



Scott-Dixon, kendini gerçekten iyi hissetmeni sağlayacak yiyecekleri bulmak için yiyeceği yedikten hemen sonra, bir saat sonra (yani vücudun sindirime başladığında), ertesi sabah ve birkaç gün sonra vücuduna dikkat etmeni öneriyor. Ona göre rahatsız edici doygunluk ve mide şişkinliği gibi durumlar hemen ortaya çıkarken artan şişkinlik, sindirim (GI) sorunları ve yorgunluk gibi durumların ortaya çıkması 12-24 saat alabilir. Bu işaretleri görürsen o "rahatlatıcı" yiyeceği yemeyi bırakmalısın.



2. Birden fazla açıdan zengin olan yiyecekleri ye.

Doymuş veya trans yağ oranı yüksek olan, boş kalorisi fazla olan ya da ekstra şeker içeren abur cuburlar yemek yerine daha besleyici yiyecekleri tercih et. Örneğin, yiyeceğinde benzer kremamsı kıvamı yakalarken daha sağlıklı tipte yağ tüketmek için tereyağı yerine avokado kullan. Olenik, antioksidan açısından zengin olan badem veya kaju "peynirini" denemeni söylüyor. Ayrıca mümkün oldukça rafine şeker yerine meyve (orman meyvesi ve hurma gibi) tüket. Olenik'e göre işlenmemiş, besleyici yiyecekler (meyveler, sebzeler, tam tahıllar vs.) kendini iyi hissetmene yardımcı olabileceği gibi zihnini de rahatlatabilir.



3. Sindirim sistemine dikkat et.

Uzmanlar buna sindirim-beyin bağlantısı diyor: Sindirim kanalındaki bakteriler, merkezi sinir sistemine sinyaller gönderir. Araştırmalara göre sağlıksız yiyecekler bu bakterileri şaşırtarak normalden daha stresli veya üzgün olmana yol açabilir. Olenik, lifli tam tahıllar ve mercimekler, omega-3 açısından zengin yağlar (ceviz veya keten ve chia tohumu) ve fermente ürünler (kefir, sauerkraut veya kimchi) gibi sindirim sistemindeki iyi bakterileri besleyen gıdaların ise hem fiziksel hem zihinsel açıdan faydalı olabileceğini, çünkü bu türde bir diyetin (hatta belki de her gün probiyotik gıdalar tüketmenin) sindirim sistemindeki bakterileri dengelemeye yardımcı olarak kendini zihinsel ve fiziksel açıdan iyi hissetme olasılığını artırabileceğini söylüyor.