İyi Türden "Rahatlatıcı" Yiyecekler Var Mı?

Rahatlatıcı Yiyecek Tanımını Değiştir
Rehberlik
Bir yiyeceği kararında yemekte zorlanıyorsan ilk lokmadan sonrasının seni nasıl hissettireceğini düşünmek, yiyeceklerde (veya tatlılarda) aşırıya kaçmamana yardımcı olabilir.
Çam ağacının altındaki hediyelerden daha çok yılbaşını iple çekmemizi sağlayan bir şey varsa o da tüm ailenin masada toplandığı akşam yemeğidir. Anneannenin böreği, kurabiyeler, akrabaların getirdiği yiyecekler seni bekler. Bu yemeklerin hatırası genellikle aklında güzel duygular uyandırır. Ancak vücudun için işler farklı olabilir.
Rahatlatıcı yiyeceklerin paradoksu tam da budur: Bu yiyecekleri yediğinde kendini iyi hissetmen gerekir. Ama genellikle seni şişirirler ve bazen onları yediğin için kendini kötü hissedersin.
Hangi Yiyecekler Rahatlatıcı Yiyecek Olarak Kabul Edilir?
Los Angeles'taki Kristin Olenik Wellness'ın kurucusu olan sertifikalı sağlık koçu Kristin Olenik'e göre rahatlatıcı yiyecekler, aile veya arkadaşlarla yapılan kutlamalar gibi olumlu duygular ve deneyimlerle ilişkilendirdiğimiz, tatlı, tuzlu ve yağlı yiyeceklerdir. Maç izlerken üniversite arkadaşlarınla birlikte yediğin cips ve dip sos, küçükken çok sevdiğin döner ya da doğum gününle ilişkilendirdiğin için pasta senin rahatlatıcı yiyeceğin olabilir.
"Eating Behavior and Obesity" adlı kitabın yazarı Dr. Shahram Heshmat, "Rahatlatıcı yiyecekler yemek stresliyken kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayabilir, yalnızken bize güven verebilir ve nostaljik hissederken belirli hatıraları canlandırabilir." diyor. New Orleans Ochsner Tıp Merkezi'nde klinik psikolog olan Dr. Dana Gruber ise duygusal yeme adı verilen bu yeme biçiminin yaygın olduğunu, ancak aşırıya kaçması durumunda olumsuz zihinsel ve fiziksel sonuçları olabileceğini söylüyor.
"Rahatlatıcı yiyecekler yemek stresliyken kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayabilir, yalnızken bize güven verebilir ve nostaljik hissederken belirli hatıraları canlandırabilir."
Dr. Shahram Heshmat
"Eating Behavior and Obesity" kitabının yazarı
Olenik'e göre bir diğer sorun da yiyecekleri tatlı, tuzlu ve yağlı yapan malzemelerin (şeker, tuz, krema, peynir, tereyağı vb.) yüksek miktarlarda sağlığa zararlı olmasıdır. Dürüst ol: Donut ya da büyük bir dürüm yedikten sonra spor salonuna, randevuna gittiğinde veya işine geri döndüğünde kendini nadiren rahat hissediyorsun, değil mi?
Bu, zengin yiyecekler yiyemeyeceğin anlamına gelmiyor. Sadece bunu yaparken daha sağlıklı bir yaklaşım benimsemelisin. Gruber, bunun için ilk adımın bilinçli yemek olduğunu söylüyor: "Küçük miktarların seni daha çok tatmin etmesi için daha yavaş yemeli ve yiyeceğin tadını çıkarmaya odaklanmalısın." İkinci adım ise denge kurmaktır: Babanın ünlü dondurmasını aşırıya kaçmadan yemek ve her kaşığının tadını çıkarmak, rahatlatıcı yiyeceğin tanımını senin için değiştirecektir. İşte bunun için yapman gerekenler.
1. Kendini iyi hissetmenin ne demek olduğunu doğru anla.
Precision Nutrition'ın program direktörü Dr. Krista Scott-Dixon'a göre rahatlık, yediğin yiyecekten çok o yiyeceği yedikten sonra vücudunun durumu ile ilgilidir: "Geçici bir hissizlik ('yiyecek koması') veya şiddetli bir duygu hissetmek yerine kendini sakin hissetmeli ve sürdürülebilir, odaklanmış bir uyanıklık durumunda olmalısın." Yani kendini uyuşuk veya gergin değil, pazar sabahı balkonunda oturup kahve içiyormuş gibi hissetmelisin.
Scott-Dixon, kendini gerçekten iyi hissetmeni sağlayacak yiyecekleri bulmak için yiyeceği yedikten hemen sonra, bir saat sonra (yani vücudun sindirime başladığında), ertesi sabah ve birkaç gün sonra vücuduna dikkat etmeni öneriyor. Ona göre rahatsız edici doygunluk ve mide şişkinliği gibi durumlar hemen ortaya çıkarken artan şişkinlik, sindirim (GI) sorunları ve yorgunluk gibi durumların ortaya çıkması 12-24 saat alabilir. Bu işaretleri görürsen o "rahatlatıcı" yiyeceği yemeyi bırakmalısın.
2. Birden fazla açıdan zengin olan yiyecekleri ye.
Doymuş veya trans yağ oranı yüksek olan, boş kalorisi fazla olan ya da ekstra şeker içeren abur cuburlar yemek yerine daha besleyici yiyecekleri tercih et. Örneğin, yiyeceğinde benzer kremamsı kıvamı yakalarken daha sağlıklı tipte yağ tüketmek için tereyağı yerine avokado kullan. Olenik, antioksidan açısından zengin olan badem veya kaju "peynirini" denemeni söylüyor. Ayrıca mümkün oldukça rafine şeker yerine meyve (orman meyvesi ve hurma gibi) tüket. Olenik'e göre işlenmemiş, besleyici yiyecekler (meyveler, sebzeler, tam tahıllar vs.) kendini iyi hissetmene yardımcı olabileceği gibi zihnini de rahatlatabilir.
3. Sindirim sistemine dikkat et.
Uzmanlar buna sindirim-beyin bağlantısı diyor: Sindirim kanalındaki bakteriler, merkezi sinir sistemine sinyaller gönderir. Araştırmalara göre sağlıksız yiyecekler bu bakterileri şaşırtarak normalden daha stresli veya üzgün olmana yol açabilir. Olenik, lifli tam tahıllar ve mercimekler, omega-3 açısından zengin yağlar (ceviz veya keten ve chia tohumu) ve fermente ürünler (kefir, sauerkraut veya kimchi) gibi sindirim sistemindeki iyi bakterileri besleyen gıdaların ise hem fiziksel hem zihinsel açıdan faydalı olabileceğini, çünkü bu türde bir diyetin (hatta belki de her gün probiyotik gıdalar tüketmenin) sindirim sistemindeki bakterileri dengelemeye yardımcı olarak kendini zihinsel ve fiziksel açıdan iyi hissetme olasılığını artırabileceğini söylüyor.
Bu ipuçlarını izlersen geleceğine dikkat edersin ve bunu bilerek akşam yemeği masasında kendini rahat hissedebilirsin.
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