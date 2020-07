Her Koşuyu Geliştirecek En İyi Kuvvet Kazanma Hareketleri

Basit Değişiklik

Ters lunge yap.



Bu temel kuvvet egzersizi, koşucular için pek çok fayda içeriyor. Bennett, "Ters lunge seni dengede durmaya zorlar, bu da koşu duruşunu iyileştirir." diyor. Egzersiz sırasında karnın vücudunu destekler, bu da karın kaslarını, oblik kaslarını ve belini kuvvetlendirir. Bennett şöyle diyor: "Lunge kalça, kuadriseps ve hamstring kaslarını çalıştırır. Bu kaslar koşarken sana güç verir ve dizini desteklemeye yardımcı olur."



Bu egzersiz, koşma hareketi için de faydalıdır (ağır çekim koştuğunu düşün; her adım bir mini lunge gibidir). Bennett ayrıca bacaklarını ayrı ayrı kullandığın için sol ve sağ bacaklarındaki kas dengesizliklerini de tespit edebileceğini söylüyor. Böylece zayıf bacağınla birkaç ekstra tekrar yapmayı veya hangi gergin noktaya silindir köpük uygulayacağını bilebilirsin.



İleriye doğru lunge yapmak yerine ters lunge yapmanın ana nedeni, duruşunu korumanın daha kolay olmasıdır. Bennett, ileriye doğru lunge yaparken genellikle öndeki dizin ayak bileğinin ilerisine gittiğini ve bunun da öndeki dize yük bindirdiğini söylüyor. Ama geriye doğru adım atarken bunun olması daha zordur (Bunu destekleyen kanıtlar da var: Kore'de ileriye doğru, geriye doğru ve yürüyerek lunge egzersizleri hakkında yapılan bir çalışmada, araştırmacılar ters lunge'ın daha düşük diz sakatlığı riskiyle ilişkili olduğunu ve bacaklarda daha fazla kas lifini çalıştırdığını buldu.)



Kendini zorlamadan egzersizi yapmaya başlamak için ters lunge'ı kuvvet antrenmanı günlerine ekle ve her bacak için 5 tekrar ile başla. Bennett, başta çok bir fark görmeyeceğini, ancak bir hafta sonra kuvvetlenip 10 tekrar yapabileceğini söylüyor. Egzersiz kolay gelmeye başladığında her lunge'ın yere en yakın konumunda 5 saniye durmayı dene. O da mı yetmiyor? Lunge'ı 1,5 kg'lık dambıllarla yap, onlar da yetmediğinde 2,5 kg'a çık.



Bennett, şöyle diyor: "Yavaş yavaş ilerlemek, kendine bir anda yüklenip sakatlanmaktan çok daha iyidir. Bebek adımları bile seni ileriye taşır. O adımların ters lunge olması bu gerçeği değiştirmez."