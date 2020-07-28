Her Koşuyu Geliştirecek En İyi Kuvvet Kazanma Hareketleri

Tek bir egzersizle kalça, kuadriseps, hamstring ve karın kaslarını güçlendirirken denge ve destek seviyesini artır.
Koşu dünyasında, iyi bir koşucu olmak için sadece koşman gerektiğine uzun süre inanıldı. Nike Running global baş koşu koçu Chris Bennett, koşuyu kuvvet antrenmanı gibi çalışmalarla desteklemenin yalnızca garip karşılanmayıp ağırlık kaldırmanın koşu performansını düşüreceğine, iri kasların koşucuyu yavaşlatacağına ve bu çalışmaların zaman kaybettireceğine inanıldığını söylüyor. Bennett'a göre "Koşucular yalnızca koşar" teorisi onlarca yıl kabul gördü.
Neyse ki bu düşünce geçmişte kaldı. Bacakların daha kuvvetli ve dayanıklıysa zor koşuları daha az çabayla ve duruşunu bozmadan koşabilirsin. Bu, aynı zamanda daha az sakatlanacağın anlamına geliyor. Bennett, "Kuvvet antrenmanı, sakatlanmaya karşı sigortandır." diyor.
Lisanslı fizyoterapist ve Nike Performance Council üyesi Derek Samuel, tedavi ettiği sporculara tam olarak bunu söylüyor. Samuel, "Koşucular koşuyu öncelikli ve genellikle tek egzersiz çeşidi olarak kullanmayı tercih eder; ancak bunun birçok koşucunun eninde sonunda diz ağrısı yaşamasının nedeni olduğunu düşünüyorum. O eklemleri koruyacak ve sağlıklı kalmalarını sağlayacak kasları hazırlayıp güçlendirmiyorlar." diyor ve koşucuların aslında direnç antrenmanı yapmaları gerektiğini söylüyor.
"Kuvvet antrenmanı, sakatlanmaya karşı sigortandır."
Chris Bennett, Nike Running Global Baş Koşu Koçu
Basit Değişiklik
Ters lunge yap.
Bu temel kuvvet egzersizi, koşucular için pek çok fayda içeriyor. Bennett, "Ters lunge seni dengede durmaya zorlar, bu da koşu duruşunu iyileştirir." diyor. Egzersiz sırasında karnın vücudunu destekler, bu da karın kaslarını, oblik kaslarını ve belini kuvvetlendirir. Bennett şöyle diyor: "Lunge kalça, kuadriseps ve hamstring kaslarını çalıştırır. Bu kaslar koşarken sana güç verir ve dizini desteklemeye yardımcı olur."
Bu egzersiz, koşma hareketi için de faydalıdır (ağır çekim koştuğunu düşün; her adım bir mini lunge gibidir). Bennett ayrıca bacaklarını ayrı ayrı kullandığın için sol ve sağ bacaklarındaki kas dengesizliklerini de tespit edebileceğini söylüyor. Böylece zayıf bacağınla birkaç ekstra tekrar yapmayı veya hangi gergin noktaya silindir köpük uygulayacağını bilebilirsin.
İleriye doğru lunge yapmak yerine ters lunge yapmanın ana nedeni, duruşunu korumanın daha kolay olmasıdır. Bennett, ileriye doğru lunge yaparken genellikle öndeki dizin ayak bileğinin ilerisine gittiğini ve bunun da öndeki dize yük bindirdiğini söylüyor. Ama geriye doğru adım atarken bunun olması daha zordur (Bunu destekleyen kanıtlar da var: Kore'de ileriye doğru, geriye doğru ve yürüyerek lunge egzersizleri hakkında yapılan bir çalışmada, araştırmacılar ters lunge'ın daha düşük diz sakatlığı riskiyle ilişkili olduğunu ve bacaklarda daha fazla kas lifini çalıştırdığını buldu.)
Kendini zorlamadan egzersizi yapmaya başlamak için ters lunge'ı kuvvet antrenmanı günlerine ekle ve her bacak için 5 tekrar ile başla. Bennett, başta çok bir fark görmeyeceğini, ancak bir hafta sonra kuvvetlenip 10 tekrar yapabileceğini söylüyor. Egzersiz kolay gelmeye başladığında her lunge'ın yere en yakın konumunda 5 saniye durmayı dene. O da mı yetmiyor? Lunge'ı 1,5 kg'lık dambıllarla yap, onlar da yetmediğinde 2,5 kg'a çık.
Bennett, şöyle diyor: "Yavaş yavaş ilerlemek, kendine bir anda yüklenip sakatlanmaktan çok daha iyidir. Bebek adımları bile seni ileriye taşır. O adımların ters lunge olması bu gerçeği değiştirmez."
Ters lunge nasıl yapılır?
Ayaklarını kalça genişliğinde açıp ellerini kalçana koyarak dur. Geriye doğru bir adım at ve iki bacağını 90 derece açı oluşturuncaya kadar bük. Önde duran uyluğun yere paralel olmalı ve dizin ayak bileğinle aynı hizada olmalıdır. Öndeki ayağından güç alarak arkadaki ayağını öne getirip başlangıç pozisyonuna dön. Bacak değiştir ve hareketi tekrarla. Bu, bir tekrardır.
Hareketten daha çok verim al
Vücudunu sık ve kontrollü hareket et.
Hareket boyunca omuzların ve gövdeni dik tutup karın kaslarını sık. Üst vücudun sallanmamalı veya eğilmemelidir (koşarken olduğu gibi).
Öndeki bacağına odaklan.
Ters lunge'da tüm işi öndeki bacak (özellikle kalça ve kuadriseps kasları) yapar. Geriye doğru adım atarken desteği ve dengeyi korumak ve başlangıç pozisyonuna güçlü bir şekilde dönmek için bu kasları sık.
Öndeki dizinin hizasına dikkat et.
Ekleme yük bindirmemek için öndeki dizinin önde veya arkada olmamasına dikkat et.
Seni ileriye taşıyacak diğer ipuçları
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Nike Run Club uygulamasını kullanarak koşularını takip edebilir, hedefler belirleyebilir, ilerleme durumunu ölçebilir ve başarını topluluğunla kutlayabilirsin.