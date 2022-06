Hamileyken Neler Yemeli ve Nasıl Yemelisin

Sabahın 7'sinde canının neden kızartma çektiğinin bilimsel bir açıklaması olmasa da, bu tamamen normal bir durum. Kayıtlı diyetisyen, beslenme uzmanı ve Prenatal Nutrition Library'nin kurucusu Ryann Kipping, şöyle diyor: "Bu dönemde vücudunu daha çok dinlemelisin. Çünkü vücudumuz çok akıllıdır ve neye ihtiyacı olduğunu bize haber verir."



Jarosh'a göre, daha çok bitkisel beslendiğin halde canın sulu bir biftek çekiyorsa (bu hepimizin başına gelebilir) vücudun daha çok demire ihtiyacı olduğunu haber veriyor olabilir (Kan miktarından bahsetmiştik, hatırlıyor musun?). Diyetinde ete yer vermekten rahatsızlık duymuyorsan et yemekten çekinme. Ama et yemek istemiyorsan tofu, tempeh, baklagil, kaju veya kurutulmuş meyve yemeyi deneyebilirsin. İpucu: Bunları domates, ıspanak gibi C vitamini açısından zengin gıdalarla birlikte tüketmek, demir emilimini artırabilir.



Jarosh'a göre, hamileliğinden öncesine kıyasla daha çok tatlı yiyecekler aşeriyorsan bu, yetersiz beslendiğinin veya yeterince karbonhidrat tüketmediğinin işareti olabilir ve her iki durumda da kan şekerinin dengesi bozulabilir. Yeterli miktarda yağ, protein ve karbonhidrat almadığın zaman enerji seviyelerin düşer ve vücudun da enerjiyi en hızlı sağlayan besin maddesini yani şekeri ister. Bunun için kendini ne suçlu hissetmeli ne de tatlı yiyeceklerden yoksun bırakmalısın. Ama elin hep tatlı yiyeceklere gidiyorsa sandviçlerine peynir veya makarnana tavuk ekleyerek tükettiğin besin maddelerini daha iyi dengelemeyi deneyebilirsin.