Hamileyken Neler Yemeli ve Nasıl Yemelisin

Jarosh, tüm hamilelik diyetlerinde en önemli konunun kendini beslemek olduğunu söylüyor. Diyet kültürü (yani beslenmenin "doğru" bir yolunun olduğunu, herkesin zayıf olması gerektiğini söyleyen toksik fikir), olabildiğince az yiyecek tüketmemizi ve sadece çok acıktığımızda yemek yememizi söyler. Jarosh'a göre, bu standarttan kurtulmak için bir yandan insan olmanın getirdiği günlük sorunlarla boğuşurken bir yandan da kan miktarının ikiye katlandığı, yeni bir organın geliştiği ve içinde bir canın büyüdüğü hamilelik döneminden daha iyi bir zaman olamaz. Uzun sözün kısası, yiyecekler enerji kaynağındır ve kendini iyi hissetmene yardımcı olmalıdır. Bu yüzden sık sık yemek ye.



Belki miden bulandığı için, belki de bebeğin midene yer bırakmadığı için büyük öğünler yiyemiyor olabilirsin. Jarosh, böyle bir durumda atıştırmanı ve küçük öğünler yemeni söylüyor. Hazırda yoğurt, dil peyniri veya karışık kuru yemiş bulundurmak, hem seni tok tutar hem de kalsiyum ve protein gibi önemli besin maddelerini almanı sağlar. Alternatif olarak, Kaliforniya'nın Oakland kentinde sertifikalı kadın hastalıkları uzmanı olan Dr. Amanda Williams'ın yöntemini deneyebilirsin: Bir sandviçi küçük üçgen parçalara ayır ve bu parçaları birkaç saatte bir meyveyle birlikte ye.



Gün içinde lif ve folat almak için brokoli, karnabahar gibi sebzeleri tüket (Humus da eklersen bunu bir atıştırmalığa dönüştürebilirsin). Yağlı soğuk su balıkları da yüksek miktarda omega-3 içerdiği için hamilelere çok faydalıdır. Bu yüzden ton balıklı salata (FDA'e göre fazla cıva almamak için light ton balığını tercih etmelisin) veya daha büyük öğünlere hazırsan somon yemeyi deneyebilirsin.



Açlık işaretlerini anlamakta sorun yaşıyorsan veya çok meşgul olduğun için onları yok sayıyorsan besinsiz kalmamak için kendine bir beslenme programı hazırlayabilirsin.