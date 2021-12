Gloves Not Gunz: Bir Boks Kulübünden Çok Daha Fazlası

Güney Londra'nın Croydon semtine gizlenmiş olan şaşırtıcı derecede küçük bir boks kulübü var. Bu kulüp, hayatına çeki düzen vermek isteyen çocuklar üzerinde dönüştürücü bir etkiye sahip. Alanı dar ve terletici derecede sıcak olan bu kulübün asla taviz vermediği bir hedefi var: Hayatları iyileştirmek. 2017'nin başında Adam Ballard ile Ben Eckett tarafından kurulan Gloves Not Gunz, genç suçluların neden olduğu bir suç dalgasının ardından bölgede değişim görme kararlılığıyla büyüdü.



Gloves Not Gunz herkese açık bir kulüp. Farklı okullardan ve semtlerden gelen ve birbirinden değişik sorunlar yaşayan çocuklar buraya geliyor. Birbirlerinden farklı olduklarının bilincindeler ama içeri girerken bu farkları dışarıda bırakıyorlar. Burada eğleniyorlar, yeni şeyler deniyorlar ve rahatlıyorlar. Her küçük kazanım fark ediliyor ve kutlanıyor.



Güney Londra'da yaşayan çocukların günlük hayatta karşılaştığı zorluklar; ağırlık kaldırdıklarında, koştuklarında ve nefes egzersizi yapmayı öğrendiklerinde daha yönetilebilir oluyor. Bu çalışmalar enerjilerini dengelemelerine yardımcı oluyor ve sakinlik hissi veriyor.