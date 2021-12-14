Gloves Not Gunz: Bir Boks Kulübünden Çok Daha Fazlası

Gloves Not Gunz: Bir Kulüpten Daha Fazlası
Topluluk
Hikayen ne olursa olsun, hayatına çeki düzen vermek için asla geç değildir. Londra'nın gençlerini spor aracılığıyla bir araya getiren boks kulübüyle tanış.
Güney Londra'nın Croydon semtine gizlenmiş olan şaşırtıcı derecede küçük bir boks kulübü var. Bu kulüp, hayatına çeki düzen vermek isteyen çocuklar üzerinde dönüştürücü bir etkiye sahip. Alanı dar ve terletici derecede sıcak olan bu kulübün asla taviz vermediği bir hedefi var: Hayatları iyileştirmek. 2017'nin başında Adam Ballard ile Ben Eckett tarafından kurulan Gloves Not Gunz, genç suçluların neden olduğu bir suç dalgasının ardından bölgede değişim görme kararlılığıyla büyüdü.
Gloves Not Gunz herkese açık bir kulüp. Farklı okullardan ve semtlerden gelen ve birbirinden değişik sorunlar yaşayan çocuklar buraya geliyor. Birbirlerinden farklı olduklarının bilincindeler ama içeri girerken bu farkları dışarıda bırakıyorlar. Burada eğleniyorlar, yeni şeyler deniyorlar ve rahatlıyorlar. Her küçük kazanım fark ediliyor ve kutlanıyor.
Güney Londra'da yaşayan çocukların günlük hayatta karşılaştığı zorluklar; ağırlık kaldırdıklarında, koştuklarında ve nefes egzersizi yapmayı öğrendiklerinde daha yönetilebilir oluyor. Bu çalışmalar enerjilerini dengelemelerine yardımcı oluyor ve sakinlik hissi veriyor.
"Boks, hayatımı derinden etkiledi. Dünyaya bakış açımı tamamen değiştirdiğini söyleyebilirim. Boksa başladığımdan beri daha pozitifim, daha öz güvenliyim ve kesinlikle kendime daha çok inanıyorum."
Ekip Sevgisi serisinin bu bölümünde, bu muhteşem organizasyona amacını veren Precieux Noka ve diğer üyeleri yakından tanıyoruz ve boks yapmayı öğrenirken hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz.
Yazan: Liz Baldwin
Fotoğraflar: Lauren Maccabee
Animasyon: Alice Issac
Video: Ramone Anderson, Jake Gabby