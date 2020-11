Egzersizin Bağışıklık Sistemin Üzerindeki Etkileri

Dayanıklılık Egzersizlerinde Acele Etme

Nieman, dolaşımını harekete geçiren her şeyin savaşçı hücreleri eyleme çağıracağını, kendini çok fazla zorlamana gerek olmadığını söylüyor ve hemen her gün, vitrinlere bakma temposundan daha hızlı bir şekilde yürüyüş yapmanı öneriyor. Peki ne kadar yürümelisin? Nieman, istikrarlı bir şekilde 30-75 dakika kardiyo yapmanın ideal olduğunu söylüyor. Sık sık kardiyo yapmak dolaşımı hızlandırmakla kalmayıp kalbini de güçlendirecek ve kan dolaşımının her zaman iyi olmasını sağlayacaktır.



Koşunun da benzer avantajları var, o yüzden tempoyu yüksek tutmayı tercih ediyorsan onu da yapabilirsin. Ancak alışık olduğundan daha sıkı veya uzun koşmanın bağışıklık sistemini riske atabileceğini (vücudunun zorlandığını hatırla) unutma. Bunu bir örnekle açıklayalım: Hala türünün en büyük örneği olan, dönüm noktası niteliğindeki 1987 tarihli bir çalışma, maraton koşucularının yarıştan sonraki hafta nezle, grip veya farenjit olma ihtimalinin koşucu olmayanlardan altı kat fazla olduğunu ortaya koydu.



Bir uzun mesafe etkinliği için antrenman yapıyorsan mutlaka mesafeni ve hızını zaman içinde kademeli olarak artıran bir antrenman planı uygula (bu plan, fitness düzeyine göre yarı maraton için 12 hafta, maraton içinse 20 hafta olabilir). Nieman, mikroplara daha az maruz kalacağın için sanal yarışların gerçek yarışlardan daha güvenli olabileceğini ekliyor. Antrenman koşuların ve yarışın için nasıl beslendiğin de çok önemlidir. Nieman, glikozun (karbonhidratlarda bulunan bir şeker) bağışıklık hücreleri için önemli bir besin maddesi olduğunu ve bu yüzden bir dayanıklılık aktivitesinden önce, aktivite sırasında ve aktiviteden sonra doğru miktarda karbonhidrat almanın sağlığını korumana yardımcı olabileceğini söylüyor. Aktiviten 75 dakikadan kısa sürse bile aktivite öncesinde ve sonrasında meyve ve/veya tam tahıl gibi doğal şeker kaynaklarını tüketmenin zararı olmayacaktır.