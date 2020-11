Donmuş Gıdaların Sağlığa Faydaları

Dondurulmuş Et Vücudun İçin Daha İyi Olabilir

Toptan dondurulmuş et veya tavuk satın almak, protein alımı için uygun maliyetli bir çözümdür. Peki, protein dondurucundaki çetin kış koşullarında hayatta kalabilir mi? Jones, bu soruya evet yanıtını veriyor.



Jones, şöyle diyor: "Proteinler, yağlar; çinko, demir ve selenyum gibi mineraller genellikle nispeten kararlıdır [yani kolayca çözünmezler]. Ancak taze et yerine dondurulmuş et tüketmek, bu makro ve mikro besinleri daha çok almana yardımcı olabilir." Çünkü Bonwick'e göre dondurma ve çözme işlemleri etteki bazı hücresel yapıları bozar ve bu da vücudunun bu besin maddelerini almasını kolaylaştırır.



Taze et alırken neye dikkat ediyorsan dondurulmuş et alırken de aynı şeylere dikkat et. Jones, "Serbest dolaşan hayvan gibi yetiştiricilik uygulamalarını tercih et ve etin kaynağının etikette yazmasına dikkat et." diyor.