Donmuş Gıdaların Sağlığa Faydaları

Dondurulmuş Sebzeler, Tazelerini Gölgede Bırakıyor

Dondurulmuş meyveler gibi dondurulmuş sebzeler de besin maddeleri açısından zengindir. Yapılan bir çalışma, dondurulmuş brokolideki antioksidan beta karoten miktarının taze brokolidekinden dört kat fazla olduğunu buldu. Dondurulmuş havuç için de durum farklı değil: Kanserle savaşan polifenol ve göz sağlığına yardımcı olan antioksidan lutein maddelerinin taze havuca kıyasla daha fazla olduğu görüldü.



Georgia Üniversitesinde yapılan bir başka çalışmada araştırmacılar brokoli, ıspanak, karnabahar ve bezelye gibi gıdalar satın aldı ve bunların yarısını taze durumda, yarısını da dondurarak bekletti. Ürünlerin satın alındığı gün iki grup da besin maddeleri açısından benzer durumdaydı. Ancak beş gün sonra, sağlıklı bir bağışıklık sistemi açısından gerekli olan A vitamini, C vitamini ve folik asit taze sebzelerde çok azalmıştı.



Bunun nedeni ne? Dondurulmuş meyveler gibi dondurulmuş sebzeler de genellikle hasat gününde şoklama yöntemiyle dondurulur. Bu yüzden besin maddelerini taze sebzelerden çok daha yavaş kaybederler. Londralı diyetisyen Lucy Jones, besin maddelerini korumak için sebzeleri haşlamak veya sotelemek yerine buharda veya mikrodalgada pişirmeni öneriyor. Ayrıca meyvelerde olduğu gibi bütçeni zorlamıyorsa organik sebzeleri seçmeli ve ekstra şeker (veya sodyum) içermeyen ürünleri almaya dikkat etmelisin.