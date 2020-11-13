Doğru Duruşun Performans Açısından Önemi

Duruşunu Düzelterek Potansiyelini Açığa Çıkar
Rehberlik
Duruşunu düzeltmen, hem spor salonunda hem de dışarıda rahat ve güçlü olmanı sağlayabilir. İşte kendini başarıya hazırlamak için yapman gerekenler.
Sana annelik taslamak istemiyoruz ama hakikaten dik oturman gerekiyor.
Duruşunu düzeltmenin rahatsızlığı ve ağrıyı önleyebileceğini zaten biliyorsun. Ancak uzmanlar, spor performansının da birden fazla şekilde gelişebileceğini söylüyor.
İyi, Kötü, Çirkin
Duruşunun düzgün olması, vücudunun doğal ve amaçlanan şekilde durması anlamına gelir. Duruşunun nasıl olması gerektiğinde en çok omurgan belirleyicidir. New York'ta bulunan fitness, güç toplama ve sağlık merkezi FICS'te spor masörü olarak çalışan DACBSP R. Alexandra Duma, doğru duruşta omuzlarının geride, göğsünün dik, omurganın uzun, leğen kemiğinin nötr ve kulaklarının omuzlarınla aynı çizgide olduğunu (yani kambur durmadığını) söylüyor. Bu kulağa uzun bir listeymiş gibi gelebilir ama bir iki duruş sorununu düzelttiğin zaman diğerleri de düzelecektir. Sonuçta vücudun büyük bir kukla gibidir: Bir ipi çektin mi başka bir ip hareket eder.
Bütün gün oturduğumuz ve cihazlara baktığımız için maalesef duruşumuz bozuluyor. Duma, çalışması gereken kasların (yani derin boyun fleksörlerinin) gevşediğini, bu yüzden omuzlarının ve boynunun öne düştüğünü ve normalde üzerine yük binmemesi gereken hassas kaslara yük bindiğini söylüyor. Başını 15 derece eğdiğinde bile 4,5-5,5 kg ağırlığındaki başını servikal omurunun (yani boyun bölgenin) 12 kg'mış gibi hissedeceğini söyleyen Duma, şu açıklamayı yapıyor: "Bu yüklerin etkisi zaman içinde birikir ve kemiklerimizi, eklemlerimizi ve bağlarımızı yıpratır."
Ayrıca kambur durmak o an daha iyi gelse de aslında daha çok enerji gerektirir. Vücudun, normalde durmaması gereken bir pozisyonda uzun süre durmak için daha çok çalışmak zorunda kalır. ABD milli takımı sporcularıyla çalışan Duma, bunun ne yaparsan yap daha çabuk yorulmana neden olacağını söylüyor. Fizyoterapi doktoru ve Bespoke Treatments Physical Therapy CMO'su Dan Giordano ise düzgün durduğun zaman hareketlerinin daha verimli olacağını, böylece günlük aktivitenin ve antrenmanın daha az efor gerektireceğini söylüyor.
"Kambur durmak o an daha iyi gelse de aslında daha çok enerji gerektirir. Vücudun, normalde durmaması gereken bir pozisyonda uzun süre durmak için daha çok çalışmak zorunda kalır."
R. Alexandra Duma
DACBSP, New York'ta bulunan fitness, güç toplama ve sağlık merkezi FICS'te masör
Duruş-Performans İlişkisi
Giordano, bunun mekanizmalarını etkileyebilmesinin hiç de şaşırtıcı olmadığını söylüyor. Çünkü vücudunun bir noktasının hareket kabiliyetini kısıtlamak, yükü daha az donanımlı olan diğer kasların ve eklemlerin üzerine bindirir ve bu da sakatlık riskini artırıp performansına zarar verir.
Örneğin, voleybol gibi kollarını başının yukarısına kaldırdığın bir spor yapıyorsan veya ağırlık kaldırıyorsan kötü duruş servis ve pres hareketleri sırasında kürek kemiklerinin içe ve öne dönüşünü kademeli olarak artırabilir. Giordano, bunun sıkışma ve diğer omuz sakatlıklarının riskini artıracağını söylüyor.
Giordano, kötü duruş yüzünden torasik omurganın (boynunun altından göğüs kafesinin altına uzanan omurga alanı) hareket kabiliyetinin de kısıtlanabileceğini ve bu durumda vücudunu döndürerek güç üretme kabiliyetinin azalabileceğini söylüyor. Boksçular, golfçüler ve tenis oyuncuları buna dikkat etmeli.
Bu sadece ağırlık kaldıranları ve yüksek etkili spor yapanları ilgilendiren bir durum değil. Duma, leğen kemikleri omurgalarının doğal kavisine aykırı duruyorsa koşucuların da sakatlanma riskinin artacağını çünkü bu durumun kalça kasları yerine sırta ve dizlere yük bindirdiğini söylüyor. Ayrıca her aktif insanda olduğu gibi kambur durmak performans sırasında daha verimsiz nefes almana neden olabilir. Duma, duruşunu düzelttiğin zaman teorik olarak daha sıkı ve daha uzun koşabileceğini söylüyor.
Daha iyi antrenman yapmak için duruşunu düzeltmeye hazır mısın? İşte yapman gerekenler.
- Daha akıllı çalış.
Masa başı işin varsa muhtemelen zamanının çoğunu öne eğilerek geçiriyorsundur. Giordano, bilgisayar monitörünü göz hizasına ayarlamanı ve dirseklerini 90 derece açı yapacak şekilde tutmanı söylüyor (yani dizüstü bilgisayar kullanıyorsan monitöre yatırım yapman gerekebilir). Mümkünse ayakta dur. Ayakta duramıyorsan sandalyede otururken kalçanı arkada tut, ayaklarını yere düz koy, kalçan dizlerinden biraz daha yüksekte dursun. Sandalyen belini (ve tercihen başını) desteklemelidir.
- Sık sık yürü.
Giordano, uzun süre oturmak yerine alarmını 45 dakikada bir çalacak şekilde ayarlamanı öneriyor. Alarm çaldığında duruşunu gözden geçir ve ardından beş dakika yürü (dik durmayı unutma). Giordano, "Bu aynı zamanda kan dolaşımına yardımcı olacak ve beynini dinlendirecektir." diyor.
- Esne.
Sandalyede otururken ellerini uyluklarına koy ve omuzlarını yavaşça geriye ve aşağıya çek. Kürek kemiklerini 5-10 saniye birbirine bastır. Bunu günde üç ila beş kez tekrarla. Duma, "Bu, kambur duruşu bozmaya yardımcı olur, göğsü açar ve diyaframını kullanarak tam kapasite nefes alıp vermeni sağlar. Böylece enerjini koruyabilir, nabzını yavaşlatabilir ve kan dolaşımını hızlandırabilirsin." diyor.
Giordano, karnını ve rotator kaflar ile kürek kemikleri çevresindeki postural kaslarını kuvvetlendirmek için ön kol plank duruşu yapmayı da deneyebileceğini söylüyor. Bu hareketi yapmak için bileklerine küçük bir direnç bandı dolayıp ön kol plank duruşuna geç. Ardından bandın gerginliğini bozmadan dirseklerini yere bastır ve bu pozisyonda 15-30 saniye dur. Hedefin günde üç-beş tekrar yapmak olsun.
Sonuç
Duruşunu düzeltmenin hızlı bir yolu yok. Vücudunu doğru duruşa alıştırmak için beynini sürekli olarak eğitmen gerekiyor. Giordano, "Motor sinirlerin tekrar eden hareketi tanıdığı zaman duruşun düzelecektir." diyor. Gerçek bir değişiklik görmek için yukarıdaki egzersizleri dört ila altı hafta boyunca haftada en az üç kez tekrarlaman gerekebilir.
Annen sana dik oturmanı söylediğinde muhtemelen onu dinlemedin. Şimdi dinlemeye başla ve daha sonra ona teşekkür etmeyi unutma.