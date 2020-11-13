Doğru Duruşun Performans Açısından Önemi

Duruşunun düzgün olması, vücudunun doğal ve amaçlanan şekilde durması anlamına gelir. Duruşunun nasıl olması gerektiğinde en çok omurgan belirleyicidir. New York'ta bulunan fitness, güç toplama ve sağlık merkezi FICS'te spor masörü olarak çalışan DACBSP R. Alexandra Duma, doğru duruşta omuzlarının geride, göğsünün dik, omurganın uzun, leğen kemiğinin nötr ve kulaklarının omuzlarınla aynı çizgide olduğunu (yani kambur durmadığını) söylüyor. Bu kulağa uzun bir listeymiş gibi gelebilir ama bir iki duruş sorununu düzelttiğin zaman diğerleri de düzelecektir. Sonuçta vücudun büyük bir kukla gibidir: Bir ipi çektin mi başka bir ip hareket eder.



Bütün gün oturduğumuz ve cihazlara baktığımız için maalesef duruşumuz bozuluyor. Duma, çalışması gereken kasların (yani derin boyun fleksörlerinin) gevşediğini, bu yüzden omuzlarının ve boynunun öne düştüğünü ve normalde üzerine yük binmemesi gereken hassas kaslara yük bindiğini söylüyor. Başını 15 derece eğdiğinde bile 4,5-5,5 kg ağırlığındaki başını servikal omurunun (yani boyun bölgenin) 12 kg'mış gibi hissedeceğini söyleyen Duma, şu açıklamayı yapıyor: "Bu yüklerin etkisi zaman içinde birikir ve kemiklerimizi, eklemlerimizi ve bağlarımızı yıpratır."



Ayrıca kambur durmak o an daha iyi gelse de aslında daha çok enerji gerektirir. Vücudun, normalde durmaması gereken bir pozisyonda uzun süre durmak için daha çok çalışmak zorunda kalır. ABD milli takımı sporcularıyla çalışan Duma, bunun ne yaparsan yap daha çabuk yorulmana neden olacağını söylüyor. Fizyoterapi doktoru ve Bespoke Treatments Physical Therapy CMO'su Dan Giordano ise düzgün durduğun zaman hareketlerinin daha verimli olacağını, böylece günlük aktivitenin ve antrenmanın daha az efor gerektireceğini söylüyor.