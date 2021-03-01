Direnç Bandıyla Antrenmana Yönelik 4 İpucu

Mütevazı direnç bandı, serbest ağırlıklarla boy ölçüşebilecek bir spor aletidir. Profesyoneller gibi antrenman yapmak için yazımıza kulak ver.
Direnç bandı sayısız avantaja sahiptir. Çoğu uygun fiyatlıdır, hafiftir, toplandığı zaman akıllı telefon kadar yer kaplar ve bulması gerçek ağırlıklardan daha kolaydır. Üstelik etkisi çok yüksektir: 2019 tarihli bir çalışma incelemesi, direnç bandıyla antrenman yapmanın kuvvet kazanımı açısından serbest ağırlık ve makine gibi geleneksel direnç aletlerine benzer sonuçlar verdiğini buldu. Bandın bunu nasıl başardığını öğrenmek için yazımızı okumaya devam et.
Bant, Kaslarını Daha Uzun Süre Çalıştırır
Gerginlik oluşturmak için (bu, ağırlığı taklit eder) bandı gerersin. Bandı ne kadar çok gerersen o kadar çok gerginlik sağlar. New York'ta bulunan Good Reps Physical Therapy'nin sahibi ve fizyoterapi doktoru Zeena Hernandez, serbest ağırlıklardan farklı olarak bandın tekrarın başından sonuna kadar gerginlik sağladığını ve bunun da kaslarını daha uzun süre çalıştırdığını söylüyor.
Hernandez, örnek olarak pazı bükme hareketini veriyor: Bu hareketi dambılla yaptığın zaman kasların ağırlığı kaldırırken çalışır, ağırlığı indirip sonraki tekrara hazırlanırken ise yer çekimi devreye girdiği için dinlenir. Ama aynı hareketi ayağının altından geçirip iki elinle tuttuğun direnç bandıyla yaptığın zaman üst kol kasların hareketin tamamında dirençle karşılaşır, çünkü bandın kontrolsüz şekilde ayağının altından fırlamaması için kaslarını yer çekimine karşı çalıştırman gerekir.
Karnını Daha Çok Çalıştırır
Bant, bacaklarını çalıştırmaya odaklandığında bile karnını normalden çok çalıştırır. Nike Master Trainer'ı Flor Beckmann, "Bandı egzersiz boyunca kontrol altında tutman gerekir. Bunun için karnında bulunan destekleyici kasları, aynı hareketin dambıllı verisyonundan daha çok çalıştırman gerekir." diyor. Harekete bağlı olarak, kontrolü korumak için vücudunun üst ve alt kısımlarındaki çok kullanılmayan küçük kasları da çalıştırman gerekebilir.
Hemen Her Rutinde Kullanılabilir
Hernandez, sakatlık sonrasında kaslarına aşırı yük bindirmeden kuvvetlenmek için bant kullanabileceğini söylerken Beckmann, bazı bantların (özellikle 30 cm'den kısa daireler şeklindeki "mini bantlar" yerine çok esnek ve uzun bantların) hareket kabiliyetini ve dengeyi artırmak için ideal olduğunu ekliyor. Beckmann, yardımcı olarak kullanabileceğin bu bantların şınav ve pistol squat gibi zor egzersizleri daha iyi yapmana yardımcı olabileceğini de söylüyor (Google'da "bantla ____" şeklinde yapacağın arama, sana egzersizi nasıl yapacağını gösterecektir. Baktığın kaynağın bir sertifikalı trainer'a veya fizyoterapiste ait olmasına dikkat et).
Direnç bandını sevmek için birçok neden var ama istediğin verimi almak için onu nasıl kullanacağını bilmelisin. İşe buradan başla:
"Serbest ağırlıklardan farklı olarak bant, tekrarın başından sonuna kadar gerginlik sağlar ve bu da kaslarını daha uzun süre çalıştırır."
Zeena Hernandez
Fizyoterapi Doktoru
Yazan: Adele Jackson-Gibson
Çizen: Xoana Herrera
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