Direnç Bandıyla Antrenmana Yönelik 4 İpucu

Bant, Kaslarını Daha Uzun Süre Çalıştırır

Gerginlik oluşturmak için (bu, ağırlığı taklit eder) bandı gerersin. Bandı ne kadar çok gerersen o kadar çok gerginlik sağlar. New York'ta bulunan Good Reps Physical Therapy'nin sahibi ve fizyoterapi doktoru Zeena Hernandez, serbest ağırlıklardan farklı olarak bandın tekrarın başından sonuna kadar gerginlik sağladığını ve bunun da kaslarını daha uzun süre çalıştırdığını söylüyor.



Hernandez, örnek olarak pazı bükme hareketini veriyor: Bu hareketi dambılla yaptığın zaman kasların ağırlığı kaldırırken çalışır, ağırlığı indirip sonraki tekrara hazırlanırken ise yer çekimi devreye girdiği için dinlenir. Ama aynı hareketi ayağının altından geçirip iki elinle tuttuğun direnç bandıyla yaptığın zaman üst kol kasların hareketin tamamında dirençle karşılaşır, çünkü bandın kontrolsüz şekilde ayağının altından fırlamaması için kaslarını yer çekimine karşı çalıştırman gerekir.



Karnını Daha Çok Çalıştırır

Bant, bacaklarını çalıştırmaya odaklandığında bile karnını normalden çok çalıştırır. Nike Master Trainer'ı Flor Beckmann, "Bandı egzersiz boyunca kontrol altında tutman gerekir. Bunun için karnında bulunan destekleyici kasları, aynı hareketin dambıllı verisyonundan daha çok çalıştırman gerekir." diyor. Harekete bağlı olarak, kontrolü korumak için vücudunun üst ve alt kısımlarındaki çok kullanılmayan küçük kasları da çalıştırman gerekebilir.



Hemen Her Rutinde Kullanılabilir

Hernandez, sakatlık sonrasında kaslarına aşırı yük bindirmeden kuvvetlenmek için bant kullanabileceğini söylerken Beckmann, bazı bantların (özellikle 30 cm'den kısa daireler şeklindeki "mini bantlar" yerine çok esnek ve uzun bantların) hareket kabiliyetini ve dengeyi artırmak için ideal olduğunu ekliyor. Beckmann, yardımcı olarak kullanabileceğin bu bantların şınav ve pistol squat gibi zor egzersizleri daha iyi yapmana yardımcı olabileceğini de söylüyor (Google'da "bantla ____" şeklinde yapacağın arama, sana egzersizi nasıl yapacağını gösterecektir. Baktığın kaynağın bir sertifikalı trainer'a veya fizyoterapiste ait olmasına dikkat et).



Direnç bandını sevmek için birçok neden var ama istediğin verimi almak için onu nasıl kullanacağını bilmelisin. İşe buradan başla: